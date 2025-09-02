“Somos amigas desde los 15”: Yanina Latorre reveló la peor traición de Marixa Balli tras irse de LAM

La inesperada salida de Marixa Balli de LAM no solo dejó un hueco en el panel, sino que también encendió una fuerte polémica en torno a las verdaderas razones de su renuncia. Aunque la bailarina aseguró que recibió nuevas propuestas laborales, como la posibilidad de sumarse a MasterChef Celebrity, en el detrás de cámaras la versión fue distinta y apuntó a un conflicto con una histórica integrante: Yanina Latorre.

Fue Ángel de Brito, conductor del ciclo, quien sembró la duda durante una emisión en vivo. Con tono irónico, le dijo a Yanina Latorre que Marixa Balli no había soportado su presencia. Esa frase instaló la idea de que entre ambas había un enfrentamiento oculto, pese a que ninguna de las dos lo había manifestado públicamente hasta el momento.

Marixa Balli, por su parte, trató de despejar el escándalo y aseguró que su relación con el equipo de LAM era cordial. “Siempre la mejor, me fui bien”, expresó, intentando marcar distancia de los rumores. Sin embargo, esa explicación no convenció del todo y las especulaciones continuaron en las redes y en los pasillos del canal.

Lejos de evitar el tema, Yanina Latorre decidió dar su propia versión. Según la panelista, nunca existió un roce directo con su colega y la relación entre ellas había sido amable dentro del programa. Para ella, los motivos de la salida estarían más relacionados con cuestiones internas de producción que con un enfrentamiento personal.

Aun así, Yanina Latorre lanzó una observación que encendió más la polémica. Señaló que a Marixa Balli se le había “agotado el personaje” dentro del ciclo, ya que no aportaba demasiada información y solía permanecer en silencio durante las discusiones. “Pero es buena compañera y laburadora”, aclaró, aunque dejó en claro que la situación le generó incomodidad.

Lo que más sorprendió a Latorre fue el distanciamiento emocional que sintió de parte de alguien con quien compartía una amistad desde la adolescencia. “Me duele porque somos amigas desde los 15 años. En la nota ni me nombra, no dice que me quiere, y me mete en una bolsa enorme”, confesó con evidente molestia.

La panelista también explicó que nunca recibió un reproche directo de Marixa Balli y que hubiera preferido que la conversación fuera de frente. “Si te cuentan algo mío, llamame y preguntame. Es lo mínimo que espero de alguien cercano”, reflexionó al respecto.

En ese sentido, Yanina Latorre recordó que Marixa Balli ya había tenido choques con otras compañeras como Ximena Capristo o Nazarena Vélez, lo que refuerza su idea de que los problemas no pasan únicamente por ella. Así, la renuncia de Balli dejó al descubierto no solo las tensiones internas del programa, sino también una amistad de años que quedó marcada por la desconfianza.