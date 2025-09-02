Juana Repetto sorprendió al contar cómo fue el fogoso encuentro con su ex que terminó en embarazo

La noticia de un nuevo embarazo siempre genera impacto, pero en este caso la sorpresa fue doble. Juana Repetto anunció que está esperando a su tercer hijo, y lo particular de la situación es que la actriz ya se había separado de Sebastián Graviotto, el padre del bebé en camino. La revelación encendió la curiosidad del público, y ella misma decidió contar cómo se dio el inesperado episodio.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto explicó que, pese a este giro de la vida, no cambiará la dinámica con su expareja. Desde un primer momento aclaró que no existe un plan de reconciliación y que la decisión de transitar esta nueva etapa será de manera independiente. Con naturalidad, compartió los detalles del momento íntimo con Graviotto que derivó en la noticia que hoy ocupa titulares.

En un audio que le envió a Pepe Ochoa y que luego fue transmitido en LAM, Juana Repetto relató cómo fue aquel reencuentro. Entre risas y algo de asombro, describió que no se cuidaron, confiados en que era improbable que ocurriera un embarazo. “Fue un niño que tenía muchas ganas de llegar a este planeta. Extremadamente sorpresivo”, dijo, aún incrédula con lo sucedido.

La actriz, madre de Toribio y Belisario, destacó lo improbable de la situación, sobre todo por su edad. “A los 37 años uno piensa que no pasa así, de un intento. Fue un one shot”, expresó, dejando en claro que el bebé fue concebido en un único encuentro y sin planificación previa.

Lejos de dramatizar, Juana Repetto aseguró que la llegada de este hijo será recibida con alegría. “Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa, y está todo muy bien”, afirmó. Con tres meses de embarazo, ya empieza a prepararse para un nuevo parto y puerperio, consciente de los desafíos que esto implica.

El contexto del encuentro también tuvo sus particularidades. En el programa Puro Show, Fernanda Iglesias contó que Sebastián Graviotto atravesaba un mal momento laboral cuando ocurrió el acercamiento. Instructor de deportes invernales, había tenido una temporada floja por la falta de nieve, lo que derivó en un estado anímico bajo.

Ese escenario habría propiciado la visita a Juana Repetto, donde el vínculo se reavivó de manera inesperada. Según relataron, la intimidad surgió en un ambiente de contención y afecto. Fue allí cuando, sin preverlo, ambos se convirtieron nuevamente en padres.

Aunque la llegada de un hijo suele traer cambios, por ahora no habrá modificaciones en la relación entre ellos. Juana Repetto sigue firme en su decisión de criar sola, pero con la certeza de que este bebé llegó en el momento que tenía que llegar.