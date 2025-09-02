Green Day se encuentra de gira por Sudamérica y aprovechó la energía de sus seguidores para enviar un mensaje indirecto al actor Will Smith. El jueves 28 de agosto, la banda compartió un video en su cuenta de TikTok que mostraba la emoción del público y lo acompañó con la frase: "Don’t need A.I. for our crowds" ("No necesitamos IA para nuestros públicos").

Este mensaje hace referencia a un reciente video de Smith durante la gira de su disco Based on a True Story, que desató controversia en redes sociales por supuestas manipulaciones digitales. En las imágenes, el artista parecía interactuar con un público que muchos usuarios sospechan fue generado o modificado mediante inteligencia artificial. Hasta ahora, Will Smith no ha confirmado ni negado el uso de estas tecnologías, pero las críticas no tardaron en aparecer.

En contraste, Green Day reafirmó la autenticidad de sus conciertos en vivo, donde miles de personas cantan y saltan al ritmo de sus clásicos temas como "Basket Case", "Jesus Of Suburbia" y "Welcome To Paradise". Estos temas forman parte de los álbumes Dookie y American Idiot, que en 2024 y 2023 celebraron sus 30 y 20 años respectivamente.

Actualmente, la banda estadounidense está en Argentina y tiene programado un recital para el miércoles 3 de septiembre en el estadio de Huracán. Esta será la quinta vez que Green Day visite el país, en el marco de la promoción de su más reciente disco de estudio, Saviors. Luego de esta etapa sudamericana, la gira continuará en Estados Unidos con participaciones en festivales destacados como Riot Fest, Oceans Calling y Ohana Fest.