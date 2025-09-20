La fuerte confesión del papá de Thiago sobre sus peleas con Daniela Celis

El grave accidente de tránsito que sufrió Thiago Medina hace poco más de una semana en la Ruta 7 sigue generando preocupación, pero también gestos de unión inesperados entre quienes lo rodean. El joven, que continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, fue sometido a una compleja cirugía de reconstrucción costal que se extendió por más de cuatro horas.

En el centro de la escena, su familia acompañó cada instante del procedimiento, con especial presencia de su padre, Julio, y de Daniela Celis, expareja del ex Gran Hermano y madre de sus hijas. Ambos permanecieron unidos durante la espera y dejaron de lado cualquier diferencia personal. La situación logró juntar incluso a amigos cercanos como Nacho Castañares, que también se mostró cerca de ellos.

Tras la operación, el papá de Thiago Medina se mostró visiblemente preocupado pero firme en su fe. “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”, expresó en diálogo con América TV. Sus palabras reflejaron tanto la incertidumbre como la esperanza que atraviesa la familia en este difícil momento.

Uno de los puntos más llamativos de su declaración fue cuando se refirió a su vínculo con Daniela Celis. Frente a los rumores de peleas y diferencias, Julio eligió despejar dudas y elogiarla sin reservas. “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”, afirmó con emoción, reconociendo el rol fundamental que Celis asumió tras el accidente.

Lejos de los conflictos que muchas veces rodean a las figuras públicas, la situación mostró a todos unidos, priorizando el bienestar de Thiago Medina. El propio Julio resaltó también la presencia constante de los excompañeros de su hijo en Gran Hermano, a quienes agradeció por la compañía y el respaldo.

Mientras tanto, el hospital difundió un parte médico oficial que detalló el alcance de la intervención. Según el informe, Medina fue operado por un equipo multidisciplinario conformado por profesionales del hospital local y del Hospital Bicentenario, lo que permitió llevar adelante un procedimiento de alta complejidad con resultados alentadores.

El documento aclaró que Thiago Medina se encuentra estable dentro de su gravedad, alojado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica. Los médicos indicaron que, aunque responde adecuadamente, el pronóstico sigue siendo reservado y las próximas horas resultan cruciales para evaluar su evolución.

En este clima de expectativa y esperanza, el círculo íntimo del joven pidió respeto y acompañamiento. La unión entre padre y expareja marcó un mensaje claro: más allá de las diferencias, la prioridad es la recuperación de Thiago.