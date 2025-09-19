Daniela Celis y su desesperado mensaje en plena cirugía de Thiago Medina

El accidente en moto que sufrió Thiago Medina el pasado viernes 12 de septiembre por la noche derivó en un cuadro de extrema gravedad que mantiene al joven internado en terapia intensiva. Tras varios días de evolución lenta y bajo estricta vigilancia médica, este viernes finalmente fue sometido a una delicada operación para reparar las múltiples fracturas ocasionadas por el impacto.

Mientras los profesionales trabajaban en quirófano, su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis, compartió un mensaje cargado de angustia en sus redes sociales. “Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, escribió junto a una foto donde se observa a familiares y amigos acompañando la espera en el hospital.

El pedido de la ex participante de Gran Hermano rápidamente generó repercusión. Decenas de seguidores replicaron la convocatoria y enviaron mensajes de aliento para el joven, que atraviesa horas cruciales en su recuperación. En otra publicación, Daniela Celis agradeció las muestras de apoyo y dijo interpretar la lluvia como una bendición: “Gracias a cada oración, a cada vela y a cada gesto de fuerza. Sigamos todos unidos”.

De acuerdo al parte médico oficial, Thiago Medina fue intervenido desde la mañana por un equipo especializado en conjunto con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. El objetivo de la cirugía es reparar la parrilla costal, dañada por las múltiples fracturas que sufrió. Se estima que el procedimiento demandará varias horas y el próximo informe se dará a conocer a las 18.

La periodista Pía Shaw explicó que el joven presenta ocho costillas rotas y numerosos huesos comprometidos, lo que obliga a un trabajo quirúrgico minucioso para extraer astillas y colocar implantes en cada zona afectada. Según detalló, los médicos deben reconstruir parte del tórax para garantizar la estabilidad del paciente.

En paralelo, especialistas anticiparon que se le realizará una fibrobroncoscopía, un procedimiento que permite observar el estado de los bronquios y pulmones a través de una cámara, con el fin de descartar infecciones o complicaciones derivadas del sangrado interno. El doctor Alejandro Damonte subrayó que en casos de trauma torácico los pasos deben darse con cautela y sin apresurarse.

Con la familia reunida en el hospital y la comunidad virtual unida en oración, el clima que rodea a Thiago Medina es de incertidumbre y esperanza. La intervención marca un punto clave en su recuperación, mientras miles de personas aguardan novedades sobre su evolución médica.