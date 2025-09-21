Maru Botana recordó a su hijo fallecido con una emotiva carta

El calendario marcó nuevamente una fecha imposible de olvidar para Maru Botana. Este 21 de septiembre, la reconocida cocinera volvió a enfrentar el recuerdo más doloroso de su vida: la partida de su hijo Facundo, quien falleció en 2008 a los seis meses a causa de una muerte súbita. Desde entonces, cada aniversario se convirtió en un ritual íntimo y público a la vez, en el que la conductora comparte mensajes en memoria de su pequeño.

Facu había llegado al mundo el 5 de marzo de aquel año y, apenas unos meses más tarde, su repentina muerte cambió por completo a toda la familia. En ese momento, Maru Botana y su marido se encontraban de viaje en el Sur del país, y tuvieron que regresar a Buenos Aires con la peor noticia a cuestas. Desde entonces, tanto ella como sus hijos mantienen vivo el recuerdo del bebé con distintas muestras de amor.

En este nuevo aniversario, la chef publicó una extensa carta en sus redes sociales, cargada de sentimiento. “Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día en que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles. Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar”, escribió con crudeza.

El mensaje continuó con una reflexión sobre cómo sobrelleva la ausencia. “A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida. Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida”, señaló.

Maru también recordó momentos cotidianos que atesora como un tesoro. “Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas, busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito”, agregó con nostalgia.

En la parte más emotiva de la carta, la conductora habló de la huella que dejó el pequeño en la familia. “Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo. Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine que no te conocieron, te tienen presente. Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó después de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias Facu. Hoy y siempre con vos en nuestras vidas”, escribió.

Tras publicar sus palabras, Maru Botana recibió una catarata de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, que la acompañaron en este nuevo aniversario. Ella misma agradeció el apoyo con un breve mensaje: “Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo más grande y necesario en estos días”.