Pampita destrozada: su mensaje desesperado tras el robo en su casa

El clima de dolor y enojo rodea a Pampita tras el violento episodio que sufrió en las últimas horas. La modelo, que se encontraba fuera del país, recibió la noticia de que su casa de Barrio Parque había sido saqueada por un grupo de delincuentes.

Según trascendió, los ladrones se llevaron dinero en efectivo y diversos objetos de gran valor económico. Sin embargo, el golpe más duro no tuvo que ver con lo material, sino con un recuerdo imposible de recuperar.

En su regreso al país, Pampita confirmó ante las cámaras que, entre los elementos robados, había teléfonos que guardaban fotos y videos de enorme significado personal. “Lo que más tristeza me da es perder ese material, porque lo demás se reemplaza, pero eso no”, expresó con la voz entrecortada.

Aunque no precisó de qué se trataba puntualmente, todo indica que allí conservaba recuerdos familiares, incluyendo momentos vinculados a Blanca, su hija fallecida, lo que le dio aún más carga emocional a la pérdida. “Le pido a Dios que aparezcan esos teléfonos, porque contienen cosas que no puedo volver a encontrar”, confesó con desesperación.

Pese a la angustia, la conductora también mostró cierto alivio al remarcar que, en el momento del asalto, la propiedad estaba vacía. “Agradezco que no hubiera nadie en casa. Podría haber sido una tragedia si estaban mis hijos o las personas que trabajan conmigo”, reflexionó.

Antes de retirarse de los medios que aguardaban en el aeropuerto, Pampita dejó un fuerte reclamo respecto a la exposición mediática que rodea su vida privada. Recordó que en varias ocasiones pidió que no se enfocara la puerta de su hogar. “Lo advertí muchas veces. Es un peligro mostrar dónde vivo, porque así es más fácil que alguien planifique algo así”, sostuvo con firmeza.

El hecho reabrió el debate sobre la seguridad en zonas residenciales de alta exposición pública. Los robos a figuras reconocidas no son nuevos y vuelven a poner en discusión cuánto influye la sobreexposición mediática en la intimidad de los famosos.

Por ahora, la investigación avanza para dar con los responsables, pero el dolor de Pampita se centra en un punto: la posibilidad de haber perdido para siempre imágenes y recuerdos que para ella valen más que cualquier objeto robado.