Pampita sufrió un robo en su casa: qué se llevaron y cómo está

La semana comenzó de la peor manera para Carolina “Pampita” Ardohain. Mientras se encontraba en España cumpliendo compromisos laborales como embajadora de la firma Carolina Herrera, la modelo se enteró a la distancia de que había sido víctima de un robo en su propia casa de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Juez Tedín, dentro de un exclusivo barrio Parque. Según trascendió, delincuentes ingresaron al domicilio en ausencia de la conductora y lograron llevarse una suma de dinero en efectivo que estaba guardada en una caja fuerte, además de distintos objetos de valor que aún no fueron detallados.

La noticia generó sorpresa en el mundo del espectáculo y preocupación en su entorno más cercano, ya que en un primer momento no se supo si ella se encontraba en el hogar o no. Luego de que se confirmara que no estaba en su casa, la preocupación mermó.

Hasta el momento, Pampita no se pronunció públicamente sobre lo sucedido y mantiene un perfil bajo respecto a este tema, aunque la información fue confirmada por fuentes policiales. Lo que sí se supo es que ninguno de sus hijos estaba en el lugar al momento del asalto, un dato que también aportó alivio dentro de la preocupación general.

La investigación ya se encuentra en marcha y las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan dar con los responsables. La magnitud del botín sustraído y la modalidad del ingreso son detalles que se conocerán con mayor precisión en las próximas horas, cuando la Policía avance con el análisis de cámaras de seguridad y pericias en la vivienda.

El contraste es evidente: de posar en una pasarela internacional a tener que enfrentar un hecho de inseguridad que la afecta en lo más íntimo. Pampita había viajado a Madrid para participar de un desfile de alto perfil, donde lució como imagen de la marca, sin imaginar que a la distancia recibiría semejante sacudón.

El robo a la modelo se suma a una lista de episodios similares que atravesaron otros famosos en los últimos años, lo que vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de figuras públicas que, pese a vivir en barrios privados o de alta seguridad, no logran escapar al avance del delito. Todo indica que la semana recién empieza y que en las próximas horas habrá más novedades sobre lo ocurrido.