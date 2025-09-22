Ángela Torres y Marcos Giles: el video íntimo que confirma su relación

El vínculo entre Ángela Torres y Marcos Giles quedó en el centro de la escena tras la aparición de un video íntimo que muchos interpretaron como la primera prueba contundente de su romance. En las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, se los ve bailando juntos en una fiesta y la reacción de los fans no tardó en convertir la escena en tendencia.

Lo cierto es que desde hace varias semanas, la cantante y el streamer venían jugando con la complicidad al aire y fuera de cámara, generando especulaciones sobre una posible relación. Con este registro, muchos seguidores de Luzu TV interpretaron que los gestos de ambos confirman lo que hasta ahora era solo una sospecha.

“Imagínense lo atrás que estoy de este ship que ver este video me alegró el domingo”, “Estoy obse mal con ellos” y “Hoy duermo feliz”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes tras la difusión de la grabación. El fervor que generan Ángela Torres y Marcos Giles como dupla deja en claro que los fanáticos ya los adoptaron como una de sus parejas favoritas dentro del universo del streaming y las redes sociales.

En las imágenes se puede ver que la nueva pareja compartió una noche en un boliche, pero su postura no fue la de dos amigos que se reunen para disfrutar la noche. Es que ambos aparecieron muy abrazados y pegador, por lo que rápidamente los fanáticos entendieron que esa complicidad es digna de una relación que está caminando por el sendero de la confirmación.

Si bien de Ángela Torres se sabe mucho por su carrera como actriz y cantante, muchos desconocen a Marcos Giles, quien irrumpió en Luzu TV para darle una chispa de humor que le faltaba al canal. Conocido en redes como El Mito, se trata de un creador de contenido y comunicador argentino que ganó popularidad en plataformas como TikTok, Instagram y especialmente en Vorterix y el canal mencionado. Allí integra el equipo de Nadie Dice Nada, co-conduce Algo Va a Picar y en la radio de Mario Pergolini es parte de Se Nota Mucho.

Su estilo descontracturado, la capacidad de conectar con los seguidores y la cercanía que mantiene en redes sociales lo posicionaron como una figura en ascenso dentro del mundo del streaming. En TikTok ya superó los 300 mil seguidores, mientras que en Instagram y en sus participaciones televisivas sigue consolidando una comunidad fiel que acompaña cada uno de sus proyectos.

De este modo, el video íntimo que lo muestra con Ángela Torres no solo confirmó la química que existe entre ellos, sino que también terminó de instalar a Marcos Giles como una de las caras más comentadas del momento.