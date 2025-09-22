Brenda Asnicar intentó seducir a un actor famoso y terminó humillada: el video

Durante una transmisión en vivo del programa Había que decirlo, un cruce entre Brenda Asnicar y Gastón Soffritti desató sorpresa, risas incómodas y un video que rápidamente recorrió las redes sociales. Lo que comenzó como un comentario espontáneo terminó convirtiéndose en uno de los bloopers más comentados de la semana.

La actriz recordó frente a cámaras que su primer beso en televisión había sido junto a Gastón Soffritti. “Mi primer beso televisivo fue contigo”, lanzó sin rodeos, despertando la sonrisa cómplice de los presentes. Sin embargo, lo que parecía una simple anécdota se transformó en un momento inesperado cuando decidió ir un paso más allá.

Con su estilo directo, Brenda Asnicar sorprendió al proponer revivir aquella escena romántica en vivo. “¿Me das otro?”, preguntó, generando un clima de desconcierto en el estudio. La respuesta de Gastón Soffritti fue inmediata y categórica: “¿En serio? ¿Vos querés que me mate mi novia?”, lanzó con humor, pero dejando claro sus límites.

El comentario del actor descolocó por completo a su compañera, que abrió los ojos con incredulidad y se cubrió el rostro. “Ah, ¿tenés novia?”, respondió, intentando luego suavizar el momento con un justificativo propio del ambiente artístico: “Pero chicos, somos actores”. La tensión en el aire era evidente.

Para descomprimir, Gastón Soffritti recordó que ambos habían interpretado parejas en distintas ficciones, aunque aclaró de inmediato que todo había quedado en el terreno profesional. “Lo fuimos en ficción. Nunca fuimos pareja real”, sentenció, despejando cualquier especulación que pudiera surgir en ese instante.

Lejos de enojarse, Brenda Asnicar optó por aceptar la situación con naturalidad. Mirando directamente a la cámara, pidió disculpas públicas: “Chicos, yo no sabía que tenías novia. Perdón”. El gesto fue celebrado por el panel, aunque la incomodidad ya había quedado registrada. El clip no tardó en multiplicarse en redes.

El recuerdo de Patito Feo, la ficción que los catapultó a la fama internacional, fue el detonante de este momento que mezcló nostalgia con un presente totalmente distinto. Lo que para ella parecía un juego inocente terminó revelando detalles de la vida personal de su colega.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios celebraron la espontaneidad de Brenda Asnicar, mientras otros la criticaron con ironía. “Vive en un mundo paralelo”, escribió uno. Lo cierto es que, entre risas y disculpas, el cruce dejó en claro lo difusa que puede volverse la frontera entre la ficción y la vida real.