El lunes 22 de septiembre a las 9 de la mañana, millones de seguidores recibieron la confirmación oficial: Charly García y Sting presentaron 'In the City', la canción que pone fin a semanas de rumores. Ambos artistas compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram el adelanto de este esperado tema, que se estrenará el 9 de octubre.

La canción, disponible en plataformas digitales y en un vinilo simple con el tema en ambos lados, tiene una fuerte identidad argentina. 'In the City' es una versión de 'In the City That Never Sleep', incluida originalmente en el álbum Kill Gill de Charly García, y refleja el pulso de Buenos Aires en cada nota.

En el video, Charly aparece dentro de un icónico taxi Siam Di Tella, el clásico vehículo amarillo y negro que marcó las calles porteñas durante décadas. La imagen de la leyenda del rock argentino recorriendo el centro de la ciudad, rodeado de cámaras y equipo técnico, genera preguntas sobre el significado de este viaje y a quién espera el músico que ha vivido tanto.

Por su parte, Sting también recorre la ciudad en un vehículo, como si ambos estuvieran próximos a encontrarse en un punto secreto del recorrido. La presencia de Dominic Miller, guitarrista y productor argentino que acompaña a Sting desde sus inicios en solitario, refuerza la unión cultural y musical entre ambos continentes.

Los rumores comenzaron a circular el 30 de agosto, cuando una multitud reconoció a Charly García a bordo del taxi antiguo en el centro de Buenos Aires. Los videos que captaron la escena se viralizaron rápidamente en redes sociales, alimentando las especulaciones sobre una posible colaboración con Sting.

Las grabaciones muestran a Charly cruzando la ciudad, sentado en el asiento trasero del Siam Di Tella, acompañado por cámaras y producción. En una de ellas, el músico responde con su clásico desenfado, sacando la lengua a quien lo filma. Más tarde, se lo ve asistido para subir a la silla de ruedas que utiliza actualmente, una imagen que impacta por su fuerza y dignidad.

Charly y Sting juntos: canción y video para octubre.

La colaboración entre ambos artistas se remonta a febrero de este mismo año, cuando Sting visitó Argentina para presentarse en el Movistar Arena. En la previa de uno de sus shows, ambos compartieron una reunión íntima en el camarín, donde intercambiaron risas y confidencias. Una foto de ese encuentro circuló en redes sociales, acompañada solamente por un emoji de corazón enviado por Sting, lo que despertó la ilusión de un proyecto conjunto.

Ahora, con el lanzamiento de 'In the City' programado para el 9 de octubre, Charly García y Sting invitan a sus seguidores a adentrarse en esa ciudad que nunca duerme, a través de una canción que promete ser un puente entre dos mundos y generaciones.