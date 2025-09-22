Robo en lo de Pampita: atraparon a un ladrón y un famoso la ayudó a recuperar su teléfono

Carolina “Pampita” Ardohain vivió horas de angustia después del violento robo en su casa de Barrio Parque, donde delincuentes se llevaron dinero y objetos de valor. Sin embargo, lo que más preocupaba a la modelo no eran las pérdidas materiales, sino la posibilidad de quedarse sin los recuerdos de su hija Blanca, fallecida en 2012. “Sólo les pido a las personas que se llevaron las cosas, lo único de valor para mí son las fotos y videos de mi hija que están en unos teléfonos. Obviamente les ofrezco recompensa”, había suplicado el lunes por la mañana, en medio del desconcierto.

El pedido fue escuchado. En cuestión de horas, Pampita recibió la noticia más esperada: los celulares que guardaban las imágenes y videos de su hija aparecieron. “Dos personas de Avellaneda se comunicaron con Pampita y le devolvieron los cuatro teléfonos de la nena”, confirmaron en el programa Los Profesionales de Siempre. De esta forma, el recuerdo más valioso para la conductora volvió a sus manos.

Tras dar la primicia, se detalló quién fue el famoso que ayudó a la modelo a dar con los objetos tan preciados: “Hicieron un puente vía el abogado, Fernando Burlando, y ahí pudieron entregar los aparatos, pero la Policía todavía no sabe nada”. El rol del abogado Fernando Burlando, quien mantiene una relación cercana con ella por la amistad con Barby Franco, fue clave para que la entrega se realizara sin intervención policial directa, evitando que quienes encontraron los dispositivos tuvieran contacto con las fuerzas de seguridad.

Uno de ellos, llamado Gastón, habló con Clarín y contó cómo fue el hallazgo: “Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos”. Y agregó: “Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa”.

En su relato, también precisó el lugar donde aparecieron los equipos: “La caja estaba tirada en una calle cerrada en Lanús o Avellaneda, no sé la dirección. Mi cuñado estaba por ahí trabajando y pensó que era otra cosa. Vio un paquete, lo agarró y estaban los teléfonos”.

El alivio de Pampita fue inmediato, ya que según informó Laura Ubfal también agarraron a uno de los culpables del hecho: “Detuvieron a uno de los delincuentes de la casa de Pampita”. Por lo pronto, la recuperación de los celulares no borra el mal momento del robo, pero sí le devuelve lo más importante: los recuerdos de Blanca, un tesoro emocional irremplazable.