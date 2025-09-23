Se filtró qué buscaban los ladrones en la casa de Pampita: “No fue por plata, fueron por…”

El robo en la casa de Pampita Ardohain en Barrio Parque sigue generando polémica y teorías en torno a lo sucedido. El episodio, ocurrido el pasado 19 de septiembre, tuvo un nuevo giro tras la información brindada por el periodista Alejandro Pueblas en el programa SQP. Allí se reveló un dato clave sobre qué habrían ido a buscar los delincuentes y quién pudo haberles facilitado el acceso.

Según explicó Alejandro Pueblas, el objetivo de los ladrones no habría sido económico. “No fueron por dinero, ni por joyas. El interés estaba puesto en documentación puntual”, aseguró el cronista. Este detalle abrió un nuevo interrogante, ya que los intrusos permanecieron alrededor de seis horas dentro de la vivienda y actuaron con precisión, lo que descarta que se tratara de un golpe improvisado.

La hipótesis más fuerte sostiene que la información para concretar el asalto habría surgido de alguien cercano al entorno de la modelo, una persona con fuerte presencia en el ámbito mediático. Este elemento se suma a la preocupación de la conductora, quien ya tomó medidas para reforzar la seguridad de su hogar tras el hecho.

Entre esas medidas, trascendió que instaló vidrios blindados en los ventanales traseros de la casa, considerados el punto más vulnerable de la propiedad. Ese sector, que da a las vías del Ferrocarril Mitre, habría sido utilizado por los ladrones para ingresar tras forzar una puerta.

En el momento del robo, Pampita se encontraba de viaje, por lo que no hubo nadie en la vivienda. Al regresar, se encontró con la casa completamente revuelta y con la caja fuerte sustraída, lo que reforzó la idea de que los delincuentes conocían perfectamente qué buscaban.

Los detalles difundidos en SQP también revelaron que los intrusos no solo se llevaron dinero y objetos de valor. Durante las horas que pasaron adentro, comieron, tomaron bebidas y dejaron envases tirados, un comportamiento que indica que no actuaron bajo presión ni con apuro.

Otro punto llamativo fue el sistema de seguridad. La alarma nunca se activó, y la investigación determinó que el medidor eléctrico estaba roto. Todo apunta a que los delincuentes habrían cortado la luz previamente, esperando a que la batería del sistema se descargara para ingresar sin obstáculos.

De esta manera, el caso sigue sumando capítulos y mantiene la incertidumbre sobre el verdadero trasfondo del robo. Mientras tanto, la investigación avanza para esclarecer qué documentación buscaban los intrusos y quién habría entregado la información necesaria para ejecutar el golpe.