Karina Jelinek confesó que se arrepintió de dejar a Flor Parise: “Soy tóxica”

El mundo del espectáculo quedó nuevamente sorprendido por las declaraciones de Karina Jelinek, quien habló de su relación con Flor Parise y reconoció que se arrepintió de una reacción impulsiva. La modelo admitió que sus emociones la llevaron a exponer de más en las redes sociales, aunque finalmente ambas decidieron recomponer el vínculo.

Todo comenzó cuando Karina Jelinek compartió en una historia de Instagram que estaba separada, pero poco después se arrepintió y escribió un inesperado “Ok, te perdono”. La contradicción despertó rumores de crisis, más aún teniendo en cuenta que tiempo atrás se había mencionado que estaban cerca de casarse, algo que finalmente quedó descartado.

En diálogo con LAM, Karina Jelinek explicó lo ocurrido: “A veces no mido lo que pongo en Instagram y al otro día ya está en todos lados. La gente me acompaña, son como mis psicólogos. Ese día salí de Tequila y publiqué que no quería saber más nada”. La sinceridad con la que narró lo sucedido dejó en claro que el enojo no fue más que un impulso pasajero.

La modelo relató que todo se originó en una fiesta a la que asistieron juntas, aunque ella decidió irse antes porque estaba cansada. Flor Parise, en cambio, optó por quedarse, y esa diferencia derivó en una discusión que terminó escalando en redes sociales. “Después me di cuenta de que no era tan grave”, reconoció.

A pesar de las explicaciones, Karina Jelinek fue cauta al hablar de su vida privada: “No quiero dar detalles de con quién estoy porque por ahí mañana estoy con otra persona. Me hago cargo, pero ya pasó. Fue algo interno y en todas las familias hay peleas”. Con estas palabras dejó en claro que prefiere no encasillar su presente sentimental.

La declaración que más sorprendió fue cuando reconoció: “Soy un poco tóxica. Todos lo somos. Soy una persona segura, pero tenemos nuestros momentos”. Con esa frase, asumió que el episodio no solo fue una discusión de pareja, sino también una muestra de sus propios defectos.

Por su parte, Flor Parise aportó su mirada y explicó que el casamiento nunca estuvo realmente confirmado: “Era algo simbólico en Tulum. Un amigo nos ofreció un lugar, pero quedó ahí. Yo soy más impulsiva y subo todo a Instagram, después Karina me pide que lo borre”.

Finalmente, ambas coincidieron en que lo ocurrido no fue más que un malentendido. “Estamos súper bien. Fue algo muy tonto”, remarcó Parise, cerrando así un capítulo que, aunque breve, generó un fuerte revuelo mediático.