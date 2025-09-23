El durísimo mensaje de Luciana Salazar a Yanina Latorre: “Denuncia penal y…”

El enfrentamiento entre dos de las figuras más mediáticas de la farándula argentina, Luciana Salazar y Yanina Latorre, sumó un nuevo capítulo que promete tener repercusión judicial. Lo que comenzó con un cruce de declaraciones en redes sociales terminó escalando a un terreno legal que podría traer consecuencias de peso.

La chispa que encendió la polémica fue la reacción de Yanina Latorre, quien negó tajantemente la existencia de una medida cautelar que le prohíba hablar de una menor. “No recibí nada, no tengo denuncias. Son todas mentiras”, aseguró con ironía, buscando desactivar la acusación en su contra.

Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. Luciana Salazar, visiblemente molesta, decidió publicar en su cuenta de Instagram documentación que, según ella, prueba lo contrario. En un mensaje directo y sin rodeos, remarcó que la Cámara Civil ratificó la medida y que ya existe una denuncia penal presentada por desobedecerla.

La tensión se elevó aún más cuando Luciana Salazar recordó que su rival había declarado públicamente no involucrarse con menores, algo que, según sus palabras, “la Justicia desmiente”. Además, subrayó que no le teme a las críticas, interpretando los ataques como una confirmación de que está “en el camino correcto”.

Para reforzar su posición, también mostró un pedido de la Defensoría de Menores que acompaña la investigación. Aseguró que los documentos oficiales prueban que no se trata de rumores ni de versiones parciales, sino de actuaciones judiciales concretas. “A las pruebas me remito”, remató con firmeza.

Este nuevo choque se inscribe en una larga historia de disputas entre ambas, que se remontan a los años en los que el nombre de la modelo quedó ligado a su escandalosa relación con un economista de renombre. Yanina Latorre siempre fue una de las voces más críticas en torno a ese tema.

El conflicto, lejos de apagarse, parece haber encontrado un nuevo terreno: el judicial. Mientras tanto, la exposición pública del cruce sigue alimentando titulares y generando repercusión en redes, donde los seguidores de ambas toman partido.

Con este escenario, todo indica que la batalla entre Luciana Salazar y Yanina Latorre no quedará en simples declaraciones mediáticas. El camino judicial recién empieza, y el resultado puede marcar un antes y un después en esta guerra de larga data.