Escándalo en Polémica en el Bar: por qué ya piensan en levantarlo

El cierre del año suele ser un momento clave para la televisión argentina. Mientras algunos canales apuestan a estrenos para revitalizar sus noches, otros buscan reforzar marcas ya conocidas. En ese camino, América decidió apostar nuevamente por un clásico de la pantalla chica, aunque los resultados no fueron los esperados.

El lunes pasado volvió a la pantalla Polémica en el Bar, uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión local, creado por Hugo y Gerardo Sofovich. Esta vez, la conducción quedó en manos de Mariano Iudica, con la intención de recuperar el espíritu de la mesa de café cargada de debates, humor y discusiones intensas.

El estreno llegó después de Trato Hecho, el programa con el que el canal intentó renovar su prime time hace apenas unas semanas. Sin embargo, el arranque de la nueva temporada de Polémica en el Bar no logró marcar diferencia en la franja. Apenas alcanzó un piso de 1.6 puntos de rating, lo que lo ubicó en el cuarto puesto detrás de la competencia directa.

La propuesta incluyó a un grupo variado de panelistas: Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo, Diego Recalde, Emanuel Gorostiaga, Gabriel Anello y Nazareno Casero, entre otros. Además, Iván Ramírez, Fredy Villarreal, Memo y Emiliano Senas aportaron la cuota de humor que siempre formó parte del formato.

Pero la variedad de voces y la intención de generar discusión no alcanzaron para retener al público. Tras el debut, las mediciones comenzaron a caer y el promedio consolidado se ubicó en apenas 1 punto, nuevamente en el cuarto lugar. El dato encendió las alarmas en los pasillos de América, que esperaba un arranque más sólido.

El bajo rendimiento no solo preocupa por la inversión realizada, sino también porque el canal necesita reforzar sus noches. La competencia es fuerte y los números de rating son decisivos para sostener un programa en la grilla. En este caso, las primeras señales no son alentadoras.

Dentro de la producción ya comenzaron a circular versiones sobre posibles cambios para intentar revertir la situación. Sin embargo, la incertidumbre es alta y no se descarta la opción más drástica: levantar el ciclo antes de tiempo si los números no mejoran.

Polémica en el Bar regresó con la intención de revivir la mística de otro tiempo, pero los televidentes parecen no haberse enganchado con la propuesta. Lo que debía ser un refuerzo para el prime time de América podría transformarse en un nuevo dolor de cabeza.

