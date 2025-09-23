Así consoló Nicki Nicole a Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro

La gala del Balón de Oro en París no solo dejó premios y discursos, también escenas que se volvieron virales por el costado más personal de las figuras. En el caso de Lamine Yamal, el joven crack del Barcelona que a sus 17 años ya es protagonista absoluto del fútbol mundial, la atención no estuvo únicamente en el escenario, sino también en el gesto de apoyo que recibió de Nicki Nicole, su pareja.

El delantero llegaba con dos nominaciones de peso: el codiciado Balón de Oro y el Trofeo Kopa, reservado al mejor futbolista joven del planeta. Finalmente, Lamine Yamal terminó segundo en la votación del premio mayor, pero volvió a quedarse con el Kopa, un logro que repite por segundo año consecutivo y que lo consolida como una de las grandes promesas de la próxima década. “Este es un sueño hecho realidad. Agradezco a mi club, a mi familia y a quienes han confiado en mí”, dijo emocionado en el escenario.

Ya fuera de la ceremonia, apareció el guiño de Nicki Nicole, la cantante argentina que comenzó una relación hace muy poco con él. Es por eso que eligió Instagram para dejarle un mensaje público y contundente. Junto a una foto de ambos escribió: “Mi estrella. Te amooooo”, una dedicatoria breve pero lo suficientemente clara como para dejar en claro que está a su lado en este momento tan importante.

La publicación también marcó un nuevo capítulo en la relación que ambos vienen mostrando de manera progresiva. Desde la primera foto juntos hasta los mensajes cruzados en redes, cada aparición alimenta el interés del público. Para Nicki Nicole, el romance llegó en un momento de expansión internacional en su carrera musical, mientras que para Lamine Yamal coincide con su salto definitivo a la elite del fútbol.

Así, lo que en la gala pudo haber sido un golpe por quedarse sin el Balón de Oro, terminó transformado en una postal íntima que recorrió el mundo: un futbolista que rompe récords a su corta edad y una cantante que lo acompaña con afecto visible. Una combinación que ya tiene a España, Argentina y buena parte de la prensa internacional siguiéndolos de cerca.