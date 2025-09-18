Por qué la familia de Lamine Yamal no quiere saber nada de su relación con Nicki Nicole

El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal parecía avanzar a paso firme, con señales claras de complicidad entre la artista rosarina y la joven promesa del Barcelona. La cantante no solo blanqueó su noviazgo en redes con una foto juntos, sino que también declaró ante la prensa estar “muy enamorada”. Sin embargo, en las últimas horas se filtró un dato que pone en riesgo el romance, ya que la familia del jugador no avala este amor.

Es que detrás de las muestras públicas de cariño, surgió un dato que cambia el panorama: la familia de Lamine Yamal no estaría de acuerdo con este vínculo. Así lo aseguró el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, donde reveló que el entorno más cercano del delantero ve con preocupación este noviazgo.

“Nicki Nicole está en boca de todos los españoles cuando hace algunos días la conocía poca gente, y esto a ella le va a dar una popularidad grande y aumento de su cachet artístico”, señaló Antolín, marcando la diferencia de exposición que provoca la relación.

El periodista fue más allá y no dejó dudas: “La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya, a pesar de la oposición de su padre, su abuela y su madre también, aunque ella es más flexible”.

De acuerdo con esta versión, los motivos no son personales sino profesionales. La familia del futbolista considera que a los 17 años debe priorizar su carrera. “Ellos quieren que se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole. Oposición e indiferencia es lo que siente la familia de Lamine Yamal por Nicki Nicole”, agregó Antolín, marcando la interna que complica el presente de la pareja.

Para cerrar, el periodista recordó la historia de vida del joven crack: “Yamal viene de un barrio muy pobre de Barcelona y lo han pasado mal. De repente, Lamine es una estrella del fútbol mundial, y la relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza”.

De este modo, mientras la pareja disfruta de su presente sin ocultarse, el vínculo enfrenta el desafío de la desconfianza familiar, que podría marcar un nuevo capítulo en esta historia de amor entre la música y el fútbol.