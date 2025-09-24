Bariloche será escenario de una serie de Netflix sobre la vida de Aníbal Gordon

Las calles de Bariloche se convertirán esta semana en locación de una nueva serie de Netflix basada en la vida de Aníbal Gordon, exladrón de obras de arte, represor de la Triple A y jefe del centro clandestino Automotores Orletti. El thriller histórico, protagonizado por Rodrigo de la Serna, Matías Recalt y Camila Peralta, ya inició su rodaje en Buenos Aires y ahora desembarca en Río Negro con escenas clave que se grabarán en espacios urbanos y naturales de la ciudad.

La producción contará con seis capítulos y será dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, dos referentes del cine argentino con trayectoria internacional. La serie reconstruye episodios de la década del 70 con una mirada crítica sobre el accionar de grupos paraestatales y el entramado de violencia política. De la Serna interpretará a Gordon, figura central en la represión ilegal y en operaciones vinculadas al robo de bienes culturales.

Por el rodaje, la municipalidad de Bariloche informó que se implementarán cortes de tránsito desde este miércoles. Las interrupciones afectarán calle Morales entre Quaglia y Palacios, y calle Palacios entre Morales y Elflein. También se restringirá el estacionamiento en esas cuadras para facilitar el trabajo de producción. Se solicitó a los vecinos y comerciantes tomar precauciones y respetar la señalización.

Rodrigo de la Serna protagonista de la historia de Aníbal Gordon, producida por Adrián Suar

Desde el área de Cultura municipal se destacó que el proyecto posiciona a Bariloche como escenario de producciones internacionales, con participación de técnicos locales en áreas de logística, sonido, arte y producción. “Es una oportunidad para mostrar la ciudad desde otra perspectiva, con impacto económico y cultural”, señalaron.

Los cortes de tránsito continuarán en los próximos días según el cronograma de filmación. La serie se estrenará en plataformas digitales en 2026 y tendrá distribución en América Latina y Europa. El rodaje en Bariloche incluirá escenas nocturnas, tomas en espacios públicos y recreaciones históricas que requerirán intervención urbana temporal.