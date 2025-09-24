Morena Rial se metió en el triple femicidio de Florencio Varela y arrastró a Pampita a la polémica

El crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez estremeció al país y dejó al descubierto la violencia más extrema. A medida que se conocían detalles del caso, las redes sociales se convirtieron en escenario de debate y bronca. Entre las voces que se hicieron escuchar apareció la de Morena Rial, quien no dudó en cuestionar el accionar de la Justicia y la Policía Bonaerense, desatando una nueva polémica mediática al meter a Pampita en el medio.

Desde sus historias de Instagram, la hija de Jorge Rial expuso su indignación por la forma en que se manejó la investigación y aprovechó para meter a Pampita y marcar cómo en su caso las autoridades movieron cielo y tierra, mientras que en otros casos de inseguridad son más permisivos.

“Le roban a una famosa modelo o a alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. Hubieran sentado el ort… a buscar el cerrojo de las cámaras y podían resolver hace varios días. Media pila, lo que quieren lo encuentran rapidito, manga de inoperantes”, lanzó Morena Rial, sin nombrar a Pampita, pero dejando en claro que el contraste con su caso.

La mediática reconoció que no conocía de manera directa a las víctimas, pero explicó que tenía cercanía a través de amigos: “En realidad nunca las vi personalmente, pero mis amigos sí”. Esa aclaración no evitó que se transformara en blanco de ataques en redes sociales, donde varios usuarios la cuestionaron y recordaron episodios de su pasado judicial.

Ante las críticas, Morena Rial redobló la apuesta y respondió con dureza. “Me dicen que no tengo derecho a opinar ni a decir nada, cuando pasó lo mío el cerrojo lo hicieron desde el minuto cero con tal de ensuciar y decir”, expresó, visiblemente molesta, en referencia a la cobertura que tuvo su detención durante el verano.

En este contexto, la referencia de Morena Rial a “una famosa modelo” no pasó inadvertida, ya que viene de la mano con el escándalo que generó el robo a Pampita en su casa de Barrio Parque. Esa comparación no solo desató reacciones en redes, sino que también arrastró a la modelo al debate por cómo se tiene un accionar preferencial con ella con respecto al resto de los ciudadanos.