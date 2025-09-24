La estrategia de Mauro Icardi para arruinarle el inicio de Masterchef a Wanda Nara

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener tregua. Mientras la empresaria se prepara para un regreso fuerte a la televisión como conductora de Masterchef Celebrity, a mediados de octubre por Telefe, el delantero planea un movimiento que podría arruinarle el estreno. Es que buscará vincular su nombre a una batalla judicial en el preciso momento en el que el primer programa salga al aire.

Según reveló Facundo Ventura, el jugador del Galatasaray tiene todo listo para viajar a la Argentina el próximo mes y, lejos de ser una visita más, su llegada estaría marcada por una estrategia que combina lo personal con lo mediático. “Mauro Icardi vuelve a la Argentina en el mes de octubre pero no va a ser un viaje más porque viene por dos motivos. Está convencidísimo que en el mes de octubre va a poder reencontrarse con sus hijas, a las cuales extraña y está desesperado por ver”, contó el periodista.

Pero ese no sería el único objetivo de Mauro Icardi. En el mismo programa, Ventura anticipó que el delantero está decidido a romper el silencio y dar entrevistas explosivas. “Además viene porque está decido hablar en los medios, contar su verdad y mostrar pruebas de todo. Hay varios periodistas que pican en punta, no vamos a revelarlos todavía pero lo cierto es que Mauro Icardi va a hablar de todo y de todos”, adelantó, dejando abierta la expectativa sobre lo que pueda decir.

La posibilidad de que el futbolista aproveche su estadía en el país para hacer declaraciones públicas no es un detalle menor. En la edición anterior de Masterchef, el propio Icardi ya había irrumpido en la grabación de Bake Off, visitando a Wanda Nara y hasta participando en uno de los programas. Ese gesto, en su momento, generó impacto mediático y mostró cómo lo personal se filtraba en el terreno laboral.

Ahora, con el clima mucho más áspero y una pelea judicial de fondo, la aparición mediática de Mauro Icardi podría convertirse en un factor de distracción que opaque el gran lanzamiento televisivo de su ex. No solo porque volvería a instalar el conflicto en los medios, sino porque cada declaración podría eclipsar los esfuerzos de Telefe por centrar la atención en el reality de cocina.

Por su parte, Wanda Nara, que atraviesa semanas de intensos ensayos y grabaciones, sabe que su debut estará bajo la lupa. Con Mauro Icardi decidido a hacer su jugada justo en el mismo momento, la disputa promete trasladarse nuevamente de los tribunales y las redes a la televisión, por lo que se instaló el temor sobre cómo afectará esto a la vuelta de Masterchef.