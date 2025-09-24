Dos ex Gran Hermano protagonizaron una brutal pelea callejera: el video

Lo que parecía un día más en el barrio de Saavedra terminó con un escándalo inesperado que tuvo como protagonistas a dos ex participantes de Gran Hermano 2022. Camila Lattanzio y su hermana melliza, Florencia Lattanzio, se vieron envueltas en una pelea que comenzó dentro de un auto y terminó en plena calle, con gritos, forcejeos y acusaciones que quedaron registrados en un video.

La secuencia se conoció en LAM, donde mostraron las imágenes de la discusión y sumaron detalles de lo ocurrido. Fue Pepe Ochoa quien explicó la situación: “La que está fuera del auto es Camila y la que conduce es Florencia. Le grita ‘¡devolveme la llave! La persona que grabó todo esto lo hizo porque estuvieron como una hora a las puteadas”. Según relató, la pelea había comenzado incluso antes, cuando ambas estaban todavía dentro del vehículo.

“Hubo una parte previa donde estaban ahí frenadas adentro del auto, que Florencia manejaba y Camila estaba en el asiento del acompañante. La vecina ve que en el interior del auto estaba Camila y se estaban, literalmente, matando adentro del auto. Estaban a los gritos y medio revoleándose un par de piñas”, detalló el panelista, remarcando la magnitud de la discusión entre las hermanas Lattanzio.

El conflicto se agravó cuando salió a la luz el motivo que desencadenó la pelea. Camila Lattanzio le pedía a su hermana que la llevara a la casa de su novio, pero Florencia se negó con firmeza. “Camila le exigía a Florencia que la lleve a lo del novio, que el novio vivía en otro lugar y la hermana le dijo: ‘No te voy a llevar a lo de tu novio, tomate un taxi, andá a tu casa y tomate un taxi’”, explicó Ochoa en vivo.

Fue entonces cuando la situación escaló todavía más. Camila decidió arrebatarle la llave del auto a su hermana como método de presión. “‘Hasta que no me lleves y me digas que me vas a llevar, me quedo con la llave’”, agregó el periodista sobre la tensa escena que presenciaron los vecinos de Saavedra.

El momento más fuerte se dio cuando Camila bajó del vehículo con una valija en la mano mientras Florencia intentaba recuperar lo que era suyo. “Camila bajó, agarró su valijita para irse con la llave de Florencia. ‘Es mi auto, devolveme las llaves, perra’”, reprodujo Ochoa, citando la furia de la conductora en ese instante.

Por lo pronto, el episodio dejó a las mellizas nuevamente en el ojo de la tormenta mediática. Lo que comenzó como una simple discusión familiar terminó convertido en un espectáculo público, que rápidamente se viralizó y abrió un nuevo debate sobre los límites de la exposición de los ex Gran Hermano cuando los conflictos personales traspasan la intimidad y se convierten en material televisivo.