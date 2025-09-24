La China Suárez apuntó contra Yanina Latorre por filtrar datos íntimos: “Después llora”

La mala relación entre la China Suárez y Yanina Latorre volvió a tensarse, esta vez con un cruce cargado de acusaciones y reproches públicos. El episodio comenzó cuando la actriz mostró una postal íntima de su nuevo hogar en Argentina y, lejos de quedar en una simple publicación, terminó convirtiéndose en el detonante de un nuevo enfrentamiento con la panelista.

Todo arrancó en Instagram, donde la China Suárez compartió con sus seguidores una imagen del patio de su casa recién estrenada. Minutos después, Yanina Latorre llevó el tema a la televisión y fue todavía más lejos: “Arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado y después llegó el camión de mudanza”, relató en vivo, mientras exhibía imágenes de la entrada y del vehículo de la actriz.

La reacción no tardó en llegar y fue contundente. Indignada por la exposición de esos detalles, Eugenia Suárez respondió con un descargo en sus redes sociales, donde recordó lo que ocurrió tras una filtración anterior. “En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntado foto y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio, a dos casas los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos”, lanzó sin filtros la pareja de Mauro Icardi.

El reclamo de la actriz sumó además un elemento legal: actualmente mantiene un juicio por daños y perjuicios contra Yanina Latorre, Ángel de Brito y la productora Mandarina, justamente por filtraciones y comentarios que, según ella, afectaron de manera directa su intimidad familiar.

Pero la polémica no quedó ahí. Fiel a su estilo frontal, Yanina Latorre recogió el guante y retrucó desde X. “Esta caradura. Otra que expone toda su vida. Muestra casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no sé. Pero la culpable soy yo. Me tienen podrida”, escribió, redoblando la tensión entre ambas.

El enfrentamiento refleja un círculo que parece no tener fin: mientras la China Suárez insiste en que la exponen de manera peligrosa, Yanina Latorre sostiene que la actriz es la primera en mostrar aspectos de su vida privada. En medio de acusaciones cruzadas, lo cierto es que cada nuevo capítulo de esta rivalidad vuelve a instalarse con fuerza en los medios y deja en claro que ninguna está dispuesta a dar un paso atrás.