Thiago Medina empeoró y su familia hizo un pedido desesperado: “Necesitamos un…”

La preocupación en torno a la salud de Thiago Medina no deja de crecer. A 11 días del accidente vial que lo dejó con graves fracturas y lesiones internas, el ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Con el paso de los días, el joven no mejora y volvió a levantar fiebre, por lo que su familia se expresó sobre este momento tan difícil.

Es que el panorama se volvió aún más angustiante en las últimas horas, cuando su hermana, Camila Deniz, decidió hablar a corazón abierto desde sus redes sociales. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, compartió el llamado que recibió directamente desde el hospital y lanzó un pedido desesperado: “Vengo a pedirle por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital. Necesitamos un milagro sobre su vida. Por favor se los pido que le oremos a Dios, que traiga fuerzas”.

Según trascendió en el último parte médico difundido por el entorno, Thiago Medina permanece bajo cobertura antibiótica y seguimiento constante del área de cirugía torácica. Aunque se registraron pequeñas mejoras, los especialistas mantienen la cautela y no descartan nuevas intervenciones quirúrgicas si su evolución no es favorable en los próximos días.

En medio de este difícil escenario, también apareció la voz de Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de sus dos hijas. Desde sus historias de Instagram, la modelo hizo un llamado colectivo a sus seguidores: “Hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de dios una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”, escribió conmovida y preocupando a todos.

Asimismo, Daniela reforzó el mismo mensaje que su cuñada: la importancia de la oración. “Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor”, aseguró, agradeciendo el acompañamiento que reciben en este momento tan duro.

La cadena de mensajes de apoyo no se detuvo: desde familiares hasta seguidores del reality se volcaron a dejar palabras de aliento y energías positivas en redes sociales, con la esperanza de que el joven pueda sobreponerse a esta crisis. Por lo pronto, la familia mantiene un perfil bajo y pide respeto por la intimidad de Thiago Medina, enfocada exclusivamente en acompañar al ex Gran Hermano en su lucha más difícil.