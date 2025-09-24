Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su bebé Alaia: la tiernas fotos

La llegada de Alaia revolucionó la vida de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. El mediocampista de la Selección argentina y su pareja se convirtieron en padres por primera vez y decidieron compartir con todos sus seguidores la emoción del momento. A través de una producción de fotos casera, mostraron a su hija recién nacida y desbordaron de ternura en cada una de las imágenes.

El anuncio llegó apenas horas después del parto. Con la beba en brazos, Alexis Mac Allister y Ailén Cova posaron junto a la mascota de la familia, que también se sumó a la postal de presentación. La publicación no tardó en viralizarse: miles de usuarios celebraron la noticia y llenaron de mensajes cariñosos a la flamante familia.

El futbolista del Liverpool no quiso dejar pasar la oportunidad de reconocer el esfuerzo de su pareja en el parto y lo expresó con un mensaje directo y lleno de amor. “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO”, escribió junto al primer álbum de fotos de Alaia.

Las palabras de Alexis Mac Allister emocionaron a sus seguidores, que destacaron no solo la alegría del nacimiento de Alaia sino también la forma en que el futbolista eligió poner en valor la fortaleza de Ailén Cova. El gesto se interpretó como una demostración de agradecimiento en medio de una experiencia tan intensa y transformadora.

Entre los miles de comentarios que llegaron de inmediato, uno se destacó: el de Leandro Paredes, compañero de la Selección argentina, que felicitó a los nuevos papás con un mensaje cargado de complicidad. Ese detalle volvió a poner en evidencia la cercanía que mantienen los jugadores fuera de la cancha y el apoyo entre familias que se formó en el grupo campeón del mundo.

Por lo pronto, Alexis Mac Allister y Ailén Cova disfrutan de los primeros días de vida de Alaia rodeados de afecto y buenos deseos. El nacimiento de su hija no solo marcó un antes y un después en la vida personal del mediocampista, sino que también lo mostró en una faceta íntima, que pocas veces elige mostrar.