Cecilia Milone sacada: se calentó con los periodistas y se filtró el video

La relación entre Cecilia Milone y los medios atraviesa uno de sus momentos más ásperos. Desde que reveló públicamente que mantuvo una relación sentimental con el fallecido Chico Novarro, la actriz ha adoptado una postura distante y, en ocasiones, confrontativa frente a los periodistas. En sus redes sociales expuso detalles de aquel vínculo y hasta lo definió como el gran amor de su vida, lo que generó debates y polémicas.

En ese contexto, este miércoles por la noche Cecilia Milone reapareció en público en el Multitabarís, donde se realizó una función especial de la obra Viuda e Hijas. Aunque se trataba de un evento pensado para la prensa y allegados, la artista se mostró incómoda con la presencia de los cronistas que buscaban dialogar con ella.

El episodio quedó registrado en imágenes que se difundieron en LAM (América TV), donde Ángel de Brito y Laura Ubfal contaron cómo Cecilia Milone se negó de manera tajante a dar declaraciones. Cuando los noteros le consultaron si estaba enamorada, ella contestó con un breve: “No es no en todo. Respetemos. No quiero hacer móviles”, mientras se refugiaba junto a Pepe Cibrián y Nora Cárpena.

La tensión se hizo evidente porque, lejos de aceptar siquiera un par de preguntas, Milone decidió cerrar todo tipo de contacto. Sus amigos presentes intentaron suavizar la situación, al punto de que Cárpena propuso posar los tres juntos para las cámaras. Sin embargo, la actriz evitó hablar, lo que dejó a los medios sin material en un evento creado, precisamente, para la promoción.

La situación se volvió aún más llamativa porque, en principio, Cecilia Milone iba a formar parte del elenco de la obra. Al no convencerla el papel que le ofrecieron, declinó la propuesta y su lugar quedó ocupado por María Fernanda Callejón. El reparto también cuenta con Nora Cárpena, María Valenzuela y Sofía Gala Castiglione.

El trasfondo de esta reacción parece vinculado al fuerte impacto que tuvo en la vida de Milone su romance con Chico Novarro. Durante años guardó silencio sobre esa historia, hasta que en 2023 decidió blanquearla públicamente, incluso cuando el músico ya atravesaba sus últimos días de vida.

Poco después de la muerte de Chico Novarro, la actriz terminó separándose de Nito Artaza y admitió que la intensidad de ese amor prohibido había influido en sus decisiones. En entrevistas recientes llegó a definirse como “la viuda espiritual” del compositor, una confesión que generó incomodidad en el círculo íntimo del cantante.

Aunque la relación con la prensa se volvió tirante, el nombre de Cecilia Milone continúa ocupando espacios en el espectáculo. Su negativa a hablar en el Multitabarís y el video viralizado confirman que, lejos de pasar inadvertida, sigue siendo una figura que despierta interés y polémica en partes iguales.