Kevin Di Serna: “La música puede ser una chispa de luz en un mundo acelerado”

El reconocido DJ y productor argentino Kevin Di Serna estuvo en diálogo con el programa Tardes de Primera, que se emite por CN 24/7 Canal de noticias, en la previa de su presentación en la fiesta "Primavera Vision", que se realizará este sábado en Finca La Nonnina, en Cipolletti.

Durante una charla íntima y profunda, Di Serna habló sobre su recorrido artístico, su visión espiritual de la música y el impacto de la cultura de la inmediatez en las nuevas generaciones. “Hoy el pulso de la humanidad está muy ‘tiktokero’. Todo es inmediato. Pero la música también puede ser un canal para detenerse, sentir y reconectar”, reflexionó el artista pampeano.

Di Serna, quien recientemente se presentó en escenarios internacionales como Ibiza junto a Hernán Cattáneo, y se prepara para tocar en la próxima edición de Tomorrowland Brasil, destacó que su propuesta artística busca más que solo hacer bailar. “Para mí, la música tiene una dimensión terapéutica. Me gusta incluir vocales con mensajes positivos, fragmentos de películas o entrevistas que dejen una enseñanza”, explicó.

Con una carrera que comenzó hace más de una década y lo llevó por los principales escenarios del mundo, Di Serna mantiene firme una premisa: no perder las raíces ni el propósito original de su arte. “La felicidad no está en el deseo constante ni en el éxito como nos lo muestran las redes. Está en el equilibrio, en agradecer lo que uno tiene y en vivir con amor y valores”. Además, contó cómo construye sus sets en tiempo real: “Decido qué va a sonar según el feedback del público. Observo cómo responden, cómo se sienten. La conexión es todo”.

Sobre el show del sábado, aseguró estar con “muchísima expectativa” y agradeció al público por el apoyo: “Nada de esto sería posible sin la gente. Cada entrada comprada sostiene a muchas familias que trabajan detrás de un evento”. Primavera Vision promete ser una celebración cargada de música, conexión y emociones, donde Kevin Di Serna, una de las figuras más influyentes de la escena electrónica actual, será el encargado de dar inicio a una nueva temporada de fiestas en la región.

Mirá la entrevista completa: