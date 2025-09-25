"Belén", el nuevo largometraje dirigido por Dolores Fonzi, fue seleccionado para representar a Argentina en los Premios Oscar 2026 y los Premios Goya. Este film, basado en un caso real que conmocionó al país, ya está disponible en cines y próximamente se estrenará a nivel mundial en la plataforma Prime Video.

Este proyecto, que marca la segunda experiencia de Fonzi como directora, superó a otras producciones recientes como "La Mujer de la Fila", "Homo Argentum" y "Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado" para obtener la nominación oficial.

El anuncio se realizó durante un evento organizado por la Academia de Cine Argentina, al que asistieron destacadas figuras del espectáculo nacional, entre ellas Graciela Borges, quien tuvo a su cargo la lectura del sobre con la película elegida.

Además, "Belén" fue seleccionada para participar en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar en España del 19 al 27 de septiembre, consolidando su presencia en el circuito internacional.

Película Belén de Dolores Fonzi, candidata argentina a Oscar 2026 y Goya.

La trama aborda un suceso verdadero ocurrido en Tucumán, donde una joven, que acudió a un hospital con dolores abdominales sin saber que estaba embarazada, descubre que sufrió un aborto espontáneo. Sin embargo, fue acusada por los médicos de haberse practicado un aborto ilegal, enfrentando cargos judiciales en un contexto legal argentino que no la protegía. La protagonista, con el respaldo de abogados y activistas, lucha por obtener justicia en un caso que podría sentar un precedente importante.