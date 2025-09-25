Juicio contra Andrea del Boca por Mamá Corazón: qué resolvió la Justicia

La Justicia finalmente dio a conocer el fallo en el juicio contra Andrea del Boca por la novela Mamá Corazón, aquella producción que nunca llegó a emitirse y que había derivado en una acusación por defraudación al Estado. Tras varios meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal N°7 resolvió absolver a la actriz, cerrando así un proceso judicial que la tuvo en el centro de la polémica durante años.

El expediente se originó por la denuncia de que la productora de Andrea del Boca había recibido fondos públicos —en total, unos 36 millones de pesos— para llevar adelante la ficción. El proyecto, que había sido impulsado en convenio con la Universidad de San Martín y con el aval del entonces Ministerio de Planificación, nunca salió al aire. Esa circunstancia derivó en que, en 2019, la actriz fuera procesada y más tarde enviada a juicio oral, bajo la acusación de defraudación.

La fiscalía, representada por Fabiana León, había pedido tres años y medio de prisión para la actriz y productora. Sin embargo, después de seis meses de audiencias y del análisis de la documentación, los jueces entendieron que no había elementos suficientes para responsabilizarla penalmente. De esta manera, el fallo absolutorio marcó un giro decisivo en la causa.

La audiencia en la que se comunicó el veredicto se realizó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Fue el juez Fernando Canero quien leyó la resolución absolutoria, un momento que dejó ver a Andrea del Boca visiblemente emocionada y entre lágrimas, después de años de soportar el peso de la acusación pública.

Antes de conocerse la decisión, la actriz había tenido la posibilidad de dirigirse al tribunal y prefirió un mensaje breve, cargado de agradecimiento: “Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles”, expresó en lo que terminó siendo su última intervención en el juicio.

La resolución también alcanzó a otros imputados de peso: el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex rector de la UNSAM, Carlos Rafael Ruta, quienes fueron absueltos junto a otros acusados. Con este fallo, el tribunal dio por cerrado un expediente que combinó política, espectáculo y Justicia, y que durante años mantuvo el nombre de Andrea del Boca en un lugar que poco tenía que ver con su trayectoria artística.