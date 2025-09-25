Luis Brandoni debió suspender su obra por un problema de salud: qué le pasó

El teatro Liceo vivió una noche inesperada cuando la función de la obra ¿Quién es quién?, protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Silveyra, debió suspenderse. La noticia causó inquietud en el público que aguardaba para disfrutar de la puesta, ya que se trataba de un imprevisto relacionado con la salud del experimentado actor.

Con 84 años y una trayectoria marcada por la entrega y la pasión, Luis Brandoni es una de las figuras más reconocidas de la escena nacional. Por eso, su ausencia no pasó desapercibida y rápidamente generó especulaciones. Fue la producción del espectáculo la que confirmó, a través de un comunicado oficial, que el intérprete no podría presentarse.

“Por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo ¿Quién es quién? en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, expresaron desde la cuenta oficial de Multiteatro en la red social X.

La reacción no tardó en llegar. Ante la preocupación de los espectadores, el empresario teatral y productor de la obra, Carlos Rottemberg, se ocupó de llevar tranquilidad. En diálogo con la prensa aclaró que el malestar no era de gravedad, aunque sí lo suficiente como para impedirle al artista subir al escenario.

“Beto sufre desde la mañana una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero estaba sin la potencia necesaria para encarar al público hoy”, explicó Carlos Rottemberg, al tiempo que remarcó la importancia de preservar su bienestar.

El productor añadió además que Luis Brandoni permanece en su casa, cumpliendo las indicaciones médicas y con la expectativa de regresar rápidamente a su actividad. “No es nada grave, nada importante. Fue una descompensación. Él no estaba con fuerzas hoy para la función, por eso le indicaron reposo”, puntualizó.

La suspensión sorprendió especialmente porque el actor siempre se ha mostrado firme y comprometido con sus proyectos artísticos. Su energía y presencia en el escenario son características muy valoradas tanto por sus colegas como por el público.

De todas formas, el entorno del intérprete se muestra confiado en que se trata de un malestar pasajero. Según indicaron, su regreso está previsto para las próximas funciones, lo que permitirá que vuelva a encontrarse con sus seguidores en la sala del Liceo en cuestión de horas.