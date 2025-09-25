El dolor de Marcelo Tinelli al confirmar que se separó de Milett Figueroa

La noticia que muchos intuían pero que nadie esperaba escuchar de su propia voz llegó en el momento menos pensado. En plena transmisión de Estamos de paso (Carnaval), Marcelo Tinelli se detuvo frente a las cámaras y confirmó que su historia con Milett Figueroa llegó a su fin. La confesión sorprendió a su equipo y a los seguidores del ciclo, que quedaron en silencio tras escuchar las palabras del conductor.

El romance entre Marcelo Tinelli y la modelo peruana había estado bajo la lupa en los últimos meses. Cada viaje de ella a Lima alimentaba versiones de distancia y crisis, aunque hasta ahora ambos habían optado por desmentirlas. Esta vez, fue él quien decidió cortar con los rumores y dar la confirmación en vivo. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle un beso”, lanzó en medio de la emisión, dando paso a uno de los momentos más comentados de la noche.

Frente a la sorpresa, el conductor se ocupó de remarcar que la separación fue en buenos términos y que, más allá del final, no guarda resentimientos. “Estoy bien. Le mando un beso a ella que estamos muy bien, pero bueno hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años”, explicó, dejando en claro la importancia que tuvo Milett Figueroa en este tramo de su vida.

De esta manera, Marcelo Tinelli eligió su propio programa como escenario para dar la noticia y allí mismo volvió a expresar lo que siente por su ex pareja. “Lo quería decir acá que es mi programa. Le mando un beso gigante. La verdad que el amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar... Hemos llegado a un final de ciclo muy, muy lindo”, aseguró, con un tono sereno que contrastó con el impacto de sus palabras.

Aunque evitó hablar de las razones de la ruptura, Tinelli insistió en su cariño hacia la modelo: “La quiero mucho, la amo mucho. Pasé dos años hermosos”. Y fue más allá al destacar que la puerta de su espacio seguirá abierta para ella. “Le quiero decir a ella y a su familia muchísimas gracias. A toda la gente de Perú que me ha dado todo el amor siempre. No es que no los voy a ver nunca más. Al contrario, a ella también espero verla pronto. Va a seguir trabajando acá y en Lima. Es una mina divina. Me ha regalado dos años maravillosos de su vida. Quiero decirle muchas gracias, que fue un momento hermoso”.