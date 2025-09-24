Así fue el robo a la casa de Pampita en Barrio Parque: imágenes oficiales

El robo a la casa de Pampita en Barrio Parque sigue dando que hablar. A pocos días del hecho, finalmente salieron a la luz las primeras imágenes oficiales del momento en que los delincuentes se llevaron la caja fuerte de la modelo. El material fue difundido este miércoles en Desayuno Americano (América TV) y generó enorme repercusión por el nivel de detalle sobre cómo actuó la banda.

Carlos Salerno fue el encargado de presentar las imágenes y no dudó en remarcar el carácter exclusivo del material: “Documento exclusivo del robo a Pampita... Ves por primera vez la foto. Es la puerta de la casa”. Según explicó el periodista, los ladrones estuvieron dentro de la vivienda durante cinco horas y la organización era impactante: “siete chilenos, un colombiano y detienen también a un venezolano que fue el que descartó la caja fuerte”.

El relato incluyó la descripción del modus operandi. “Entraron viernes a la madrugada, se metieron por la parte de atrás, salieron por la parte de adelante y cargaron así la caja fuerte en la parte de atrás. El auto que está estacionado de culata da a la puerta de la casa de Pampita”, explicó Salerno frente a las cámaras sobre el robo a Pampita, detallando cómo lograron concretar el golpe.

Aunque en el video se alcanzan a ver solo cinco encapuchados, el periodista aclaró que en realidad eran nueve en total, ya que dos autos de apoyo estaban en movimiento. Además, reveló un dato estremecedor sobre uno de los delincuentes: “Uno de ellos estaba con pedido de captura internacional por matar a un carabinero en Chile, un delincuente muy pesado, con antecedentes de robo por más de 20 años, con una familia ligada al delito”.

La investigación avanzó con rapidez gracias al seguimiento que realizó la policía a través de cámaras de seguridad de la Ciudad. Salerno precisó que se trató de un trabajo “punto a punto, calle por calle”, posible gracias a la red de dispositivos instalada en ese radio. Esa tecnología permitió rastrear a los sospechosos y lograr las primeras detenciones.

Sin embargo, el análisis del caso dejó un detalle incómodo vinculado con la seguridad de la vivienda. “Hay una realidad acá, y Pampita no se enoje conmigo, ella no activó la alarma. Y ahí está el problema de la historia”, sostuvo el periodista. Y agregó: “Porque es cierto que le cortan la luz, pero yo les cuento algo: los sistemas de seguridad que se contratan en las casas de la gente que tiene un poco más de recursos, las baterías duran 12 horas. Sí, sí tienen autonomía. Y cuando falla la batería te llega el mensaje que te dice falla o restauración de servicio al celular”.

A partir de ese punto, Pamela David recordó al aire que Pampita no se encontraba en la casa durante el robo, por lo que quienes debían haber activado la alarma eran “la empleada” o “la gente que trabaja con ella”. Ese vacío es lo que ahora intentan esclarecer los investigadores, en un caso que combina la espectacularidad de un robo comando con la vulnerabilidad de una de las figuras más reconocidas del país.