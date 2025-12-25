Una mujer policía, vestida de civil, mató a dos motochorros que intentaron asaltarla cuando regresaba de hacer compras por la Nochebuena. El violento episodio ocurrió en la intersección de San Mauro Castelverde y General Acha, cuando la oficial estaba por descender de su auto.

Según las primeras informaciones, los delincuentes —un hombre y una mujer— cruzaron el vehículo de la policía para cometer el robo. Ante la amenaza, la agente extrajo su arma reglamentaria y respondió a los disparos, lo que derivó en un intenso tiroteo en plena vía pública. Durante el enfrentamiento, uno de los asaltantes también disparó contra el automóvil.

Como resultado del intercambio, la mujer que integraba la dupla delictiva murió en el lugar, mientras que su cómplice intentó escapar, pero cayó a pocos metros tras recibir un disparo. Minutos después, tres ambulancias del SAME y varios móviles policiales arribaron a la escena.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de la Policía Científica, que realizó las primeras pericias. La causa quedó a cargo de la UFI N°7, conducida por el fiscal Javier Barrera, quien deberá determinar cómo se desarrollaron los hechos y si la oficial actuó en legítima defensa.

Por el momento, los investigadores continúan reconstruyendo la secuencia del tiroteo y tomando declaraciones a testigos, mientras se analizan las pruebas recolectadas en el lugar.