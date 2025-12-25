La Navidad encontró a Maxi López en un momento muy particular de su vida: lejos de los conflictos del pasado y con la cabeza puesta en la familia que formó junto a Daniela Christiansson. Instalado en Suiza para acompañar el tramo final del embarazo, el exfutbolista eligió vivir las Fiestas en un clima íntimo, tranquilo y cargado de expectativas por la llegada de Lando, el bebé que viene a ampliar una historia que, para él, se resignificó por completo.

El detalle no es menor. Además de prepararse para volver a ser papá, Maxi López ya transita la crianza de Elle, la primera hija que tuvo con Daniela Christiansson, y mantiene el vínculo con Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que comparte con Wanda Nara. Esta Navidad lo encontró celebrando con su esposa y su nena más pequeña, mientras los mayores pasaban las Fiestas con su mamá en Punta del Este, en una dinámica que hoy parece funcionar sin tensiones visibles.

Las imágenes que compartieron en redes sociales mostraron una postal sobria, elegante y muy familiar. Daniela Christiansson eligió un look simple, con tonos claros y una serenidad que acompañó su estado, mientras Maxi López posó con traje azul y Elle sumó ternura con un vestido que combinó perfecto con el clima navideño. A eso se sumaron momentos más distendidos, ya en la cocina, donde se los vio charlando, riendo y disfrutando sin grandes estridencias.

El mensaje que acompañó las fotos fue, quizá, el que mejor sintetizó el estado emocional del exdelantero. Sin vueltas, escribió dentro del posteo: “Hoy brindamos por la familia que somos y por la familia que se viene. Última Navidad con 4 hijos con Lando en camino”, dejando entrever la ansiedad y la felicidad que lo atraviesan en esta etapa. Más tarde reforzó la idea con otra frase que proyecta lo que vendrá: “El año que viene se suma Lando a la foto”, mientras agradecía los mensajes recibidos y cerraba con “Felices fiestas para todos, gracias por el cariño de siempre”.

Pero la sorpresa de la noche llegó desde otro lado y, sobre todo, desde otro tiempo emocional. Entre tantos comentarios, apareció el saludo de Wanda Nara, simple y directo: “Feliz Navidad”, acompañado de los emojis característicos de la fecha. No hizo falta más para que el gesto se leyera como un símbolo de la nueva etapa que transitan, muy diferente a los cruces públicos y judiciales que durante años marcaron su historia.

Ese intercambio breve terminó de confirmar algo que ya se venía insinuando cada vez con mayor claridad: el clima entre Maxi López y Wanda Nara cambió. Hoy, la prioridad parece ser la familia, la convivencia pacífica y el bienestar de los chicos. Y mientras Lando está por llegar, esta Navidad deja una foto que mezcla pasado, presente y futuro, con un mensaje que suena fuerte: hay heridas que, con el tiempo, también encuentran su manera de cerrarse.