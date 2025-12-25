La investigación por la nena de 12 años herida por una bala perdida en Morón sumó en las últimas horas un avance clave. Los peritos que trabajan en el caso hallaron tres vainas servidas en los alrededores del lugar donde la menor recibió el disparo durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, y la fiscal Valeria Courtade solicitó un estudio médico urgente que podría ser determinante para identificar el arma usada.

El pedido apunta a realizar una tomografía en el Sanatorio de la Trinidad para analizar en detalle el proyectil que quedó alojado en la cabeza de la víctima. El objetivo es comparar esa bala con los casquillos encontrados en el barrio y establecer si pertenecen a la misma arma.

Según la información recolectada hasta el momento, una de las vainas sería calibre 9 milímetros y apareció en la esquina de la vivienda donde ocurrió el hecho. Las otras dos fueron halladas en patios internos de casas cercanas, lo que abrió nuevas hipótesis sobre el origen del disparo. Aún no se pudo confirmar si estas últimas son también 9 mm o si corresponden a calibre .38, un dato que será clave para orientar la investigación.

La fiscal pidió que el estudio se realice con carácter urgente, ya que los investigadores necesitan conocer el tamaño exacto y las características del proyectil que permanece en el cráneo de la nena. Con esa información, podrán cotejar la bala con las vainas recolectadas y avanzar con allanamientos en viviendas vecinas para intentar dar con el arma utilizada.

La nena permanece internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. El ataque ocurrió minutos después del brindis de Navidad, cuando salió al patio junto a su familia para ver fuegos artificiales y fue impactada en la nuca. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a decir: “Me quema, me quema la cabeza”. La bala no tuvo orificio de salida y quedó alojada en la fosa posterior del cráneo. Su estado es crítico pero estable.

La causa está en manos de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón.

El resultado de la tomografía y el análisis balístico serán claves para determinar de dónde salió el disparo y quién fue el responsable.