En medio de una jornada de grabación que parecía transcurrir sin sobresaltos, Wanda Nara cometió uno de esos deslices digitales que se vuelven imposibles de frenar. Con una simple storie, la conductora de MasterChef dejó a la vista algo que el canal prefería mantener bajo llave: la presencia de Rusherking dentro del set del reality. El detalle no tardó en llamar la atención y, en cuestión de minutos, la filtración ya estaba en todas partes.

La publicación mostraba al equipo de producción y a varios de los concursantes de la temporada, en una típica foto de camaradería detrás de cámaras. Nada fuera de lo común, salvo por un gesto que lo cambió todo. Wanda acompañó la imagen con la frase “My team” y, al ampliarla, apareció una figura inesperada, que no estaba en la nómina oficial: Rusherking, mezclado entre los presentes, como si ya formara parte del grupo.

A partir de allí, el efecto fue inmediato. Wanda Nara borró la storie rápidamente, pero el movimiento llegó tarde. Fanáticos, cuentas especializadas y seguidores del programa ya habían capturado la imagen y la viralización fue inevitable. Más que un descuido, pareció una confirmación anticipada de algo que todavía no debía verse en pantalla y que, según señalan, generó ruido puertas adentro de la producción.

Las primeras hipótesis apuntan a que Rusherking podría sumarse al reality como parte de un movimiento especial del formato: ya sea un reemplazo, una incorporación temporaria o un ingreso vinculado al repechaje. Lo concreto es que la foto deja en evidencia que el cantante estará dentro del universo de MasterChef, y que su aparición no será casual. De hecho, el hermetismo que rodeó la publicación y su posterior eliminación alimentó aún más la intriga.

El dato no es menor si se tiene en cuenta el cruce de historias personales que orbitan alrededor del programa. Rusherking mantuvo una relación muy mediática con la China Suárez y, en paralelo, el público recuerda las tensiones históricas que ella tuvo con Wanda Nara. Ese telón de fondo suma condimento y abre la puerta a lecturas que van más allá de la cocina, potenciando el impacto televisivo.

En medio de las especulaciones, también reflotaron declaraciones del propio Rusherking sobre su vida sentimental, cuando en una entrevista marcó su postura sin vueltas: “Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”. Una frase que vuelve a circular ahora, mientras su nombre se instala de nuevo en la agenda.

Por lo pronto, Telefe guarda silencio y evita confirmar cualquier movimiento. Sin anuncio oficial y con una storie que duró segundos pero alcanzó para encender el rumor, MasterChef vuelve a demostrar que juega fuerte con el misterio. Y si la filtración de Wanda Nara fue un error o una estrategia involuntaria, lo cierto es que consiguió lo que todos buscan: sorpresa, expectativa y un nuevo capítulo del reality del que todos hablan.