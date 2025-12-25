El Gobierno de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), anunció un cambio clave en las billeteras virtuales, modificando los rendimientos de las cuentas remuneradas y fondos comunes. La medida comienza a regir a partir de este viernes 26 de diciembre.

Desde ese día los Fondos Comunes de Inversión de Dinero o Money Market que utilizan las billeteras virtuales podrán destinar un mayor porcentaje de su dinero a plazos fijos, tanto a los tradicionales como a los que se pueden cancelar antes de tiempo. El objetivo es dotarlos de mayor flexibilidad al momento de invertir.

De esta forma, la CNV amplía de 35% a 50% el límite máximo de inversión individual en cada una de las modalidades de plazos fijos mencionadas “permitiendo que la exposición a cada una ellas alcance, en forma individual, como máximo de 50% del patrimonio del Fondo”.

Asimismo, se aclaró que se mantendrá el tope de 70% de inversión, en forma conjunta, en plazos fijos precancebables y no precancelables. Esto quiere decir que los fondos podrán invertir hasta el 50% en plazos fijos que no se pueden cancelar antes de tiempo, hasta el 50% en plazos fijos que sí se pueden cancelar, pero en total no pueden superar el 70% del dinero del fondo invertido en plazos fijos. Además, pueden destinar hasta el 20% a títulos de deuda que venzan en menos de un año.

Además se mantienen vigentes las normativas de cuánto dinero deben tener los fondos como liquidez mínima y el topa para invertir en otros activos que generan intereses (salvo plazos fijos que no se pueden cancelar antes del periodo estimado).

Desde el organismo, conducido por Roberto Silva, afirmaron que “la presente medida se dispone como consecuencia del monitoreo permanente llevado a cabo en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina y tiene como finalidad dotar a las Sociedades Gerentes de herramientas regulatorias que promuevan una gestión más eficiente de la liquidez de estos FCI y de mayor flexibilidad en la asignación de las inversiones”.