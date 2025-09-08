Las imágenes de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel juntos en el show de Lali Espósito

El recital de Lali Espósito en Vélez ya prometía ser uno de los shows más convocantes del año, pero lo que nadie esperaba era que entre las tribunas aparecieran dos grandes figuras: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. El futbolista, que viene de brillar con la Selección frente a Venezuela, eligió acompañar a su pareja en una noche que terminó con miles de celulares apuntando hacia ellos.

Las imágenes se viralizaron en minutos: abrazados, cantando a los gritos y hasta sumándose al pogo como un fanático más. “No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”; “Y con De Paul, madres las amo”; “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”; “Aguante Tini”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

La presencia de la pareja también dejó un mensaje fuerte: ya no hay espacio para hablar de rivalidad entre Lali Espósito y Tini Stoessel. Lo que alguna vez se sostuvo desde el fandom, especialmente en 2013 cuando Stoessel inició su romance con Peter Lanzani, hoy quedó sepultado por gestos públicos de apoyo y admiración mutua. Incluso en los últimos meses se entró en comparación sobre ambas artistas e incluso se mencionó por lo bajo que habría mala onda entre ellas. Sin embargo, este gesto desterró todos los falsos rumores.

Ahora Tini Stoessel no se mostró acompañada de su pareja al show, sino que luego en redes le dedicó un guiño directo a la intérprete de Disciplina. En sus stories la arrobó y escribió: “Hermosa”, acompañado de corazones y fueguitos, gesto que fue celebrado por los fans como una señal definitiva de complicidad.

Para los seguidores, la postal fue doblemente significativa: por un lado, ver a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutando sin pudor en medio de un estadio explotado; y por otro, confirmar que las dos máximas referentes del pop argentino conviven sin tensiones, con cariño y respeto. Es por eso que el recital del sábado no sólo fue un show de lujo, sino que también el escenario en el que se cerraron años de polémicas que las vinculaban a ambas.