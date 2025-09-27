Pampita y al revelación más fuerte sobre la personalidad incontrolable de su hija Ana

En la última emisión de Los 8 escalones, el ciclo que conduce por El Trece, Pampita sorprendió con una confesión que dejó a todos atentos al paralelismo que hizo entre su carácter y el de su hija más pequeña, Ana. La modelo no solo habló de maternidad, sino también de las comparaciones inevitables que surgen en la crianza.

Todo comenzó cuando planteó una pregunta a los participantes, basada en una encuesta británica de 2010: “¿Qué porcentaje de madres es más severa con sus hijas que con sus hijos varones?”. A partir de ese disparador, el estudio sociológico se convirtió en un puente para reflexionar sobre sus propias vivencias.

Marcelo Polino, que estaba como jurado invitado, no dudó en pedirle una pista. Pampita aprovechó la oportunidad para dar su mirada: “Muchas madres destacaban cualidades más positivas en los hijos varones, como ser más cariñosos, más divertidos, más juguetones. Hay algo ahí con los hijos hombres”, lanzó con firmeza.

Sin embargo, la reflexión no quedó allí. La conductora agregó que, en su experiencia, las hijas suelen reflejar de manera intensa a sus madres: “Para mí, las hijas se parecen mucho a las madres, como que hay un espejo ahí”. Esa frase encendió la curiosidad de todos en el estudio.

Fue entonces cuando Barbie Simons, amiga de Pampita y jurado invitada, no pudo evitar preguntarle en qué se parecía Anita a ella. La respuesta fue tan honesta como desbordante de ternura.

“Está mucho peor que yo Anita”, admitió entre risas. Y enseguida enumeró: “Está más loca, más divertida, más extrovertida, más desenfadada. Todo lo mío, pero potenciado”. La frase retrató en un segundo la intensidad con la que vive su hija de cuatro años.

Con esas palabras, Pampita dejó ver que lejos de preocuparse, celebra la personalidad vibrante de su hija, fruto de su relación con Roberto García Moritán. La manera en que describió a la pequeña reflejó un orgullo genuino y una complicidad especial.

La anécdota se convirtió en el momento más comentado del programa, dejando en claro que, más allá del glamour y las luces de la televisión, Pampita también se toma el tiempo para compartir su costado más íntimo y maternal, revelando las travesuras de una niña que parece ser imparable.

