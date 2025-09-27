Viviana Canosa confesó con qué famoso cantante internacional tuvo intimidad

En cada emisión de Carnaval stream, Viviana Canosa mantiene su estilo frontal y sin filtros. Lejos de limitarse a la actualidad, suele abrir la puerta a vivencias personales que generan revuelo. En esta ocasión, fue un recuerdo privado el que terminó convirtiéndose en tema central de la charla.

Durante la conversación en el estudio, uno de sus compañeros decidió arriesgar una pregunta directa sobre un reconocido artista. Sin rodeos, quiso saber si realmente había tenido un vínculo íntimo con Miguel Bosé. La respuesta de Viviana Canosa no dejó margen de duda y despertó la sorpresa de todos.

Con total naturalidad, recordó que el episodio ocurrió en los primeros pasos de su carrera televisiva. Por aquel entonces, conducía un ciclo musical y el cantante español era uno de los invitados estelares. Según relató, el encuentro comenzó de manera profesional pero tomó un giro inesperado mientras aguardaban en un hotel.

Entre risas, describió lo que sintió en aquel momento. Confesó que pensaba que el artista no se fijaría en ella, pero su percepción cambió cuando la situación tomó un rumbo más cercano. “Lo lindo que era ese tipo”, comentó al aire, dejando entrever que el recuerdo seguía intacto en su memoria.

Viviana Canosa también remarcó que habían pasado más de tres décadas desde aquel suceso. En ese entonces, Miguel Bosé era considerado un sex symbol internacional y su sola presencia generaba admiración. Canosa no dudó en reconocerlo y relató que la química se dio de forma espontánea, casi sin que lo esperara.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el énfasis que puso en la importancia de la higiene y el cuidado personal. Aseguró que no podría vincularse con alguien que no cumpliera con esa condición y que siempre valoró la pulcritud en la intimidad.

Ese recuerdo del pasado no solo expuso una faceta desconocida de su vida, sino que también abrió el debate sobre las exigencias que mantiene a la hora de iniciar una relación. Ella misma aclaró hace pocos días que, aunque está soltera, busca personas maduras, inteligentes y que le generen admiración.

De esta manera, una simple charla en el programa terminó convirtiéndose en una revelación inesperada. Una confesión que mezcla nostalgia, sorpresa y, sobre todo, la autenticidad con la que suele desenvolverse frente a cámara.

