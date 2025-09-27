Alberto Cormillot fue operado de urgencia por un dolor en el pecho: cómo está ahora

El jueves 25 de septiembre comenzó con un gran susto para Alberto Cormillot, quien debió dirigirse de inmediato a un centro médico luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho mientras se preparaba para su rutina laboral. El episodio generó alarma entre sus allegados y seguidores, ya que se trataba de un síntoma que nunca antes había sentido.

Alberto Cormillot contó que la molestia apareció de manera repentina mientras llegaba a la radio cerca de las 5:20 de la mañana. El dolor se expandía desde el pecho hacia la mandíbula y los oídos, lo que le generó gran preocupación. Ante la intensidad de la situación, tomó la decisión de dirigirse rápidamente al Sanatorio Finocchietto, donde lo asistieron de urgencia.

Una vez en el hospital, los profesionales le realizaron un electrocardiograma junto a otros estudios de control. Si bien los resultados parecían estar dentro de lo normal, algunos indicios llamaron la atención de los médicos. Por esa razón, recomendaron un estudio más profundo para evaluar el estado de sus arterias coronarias.

Ese análisis derivó en la práctica de una angioplastia. Allí se descubrió que, aunque la mayoría de las arterias estaban en buen estado, una de ellas presentaba una obstrucción significativa. Según relató Alberto Cormillot, de no haber acudido en ese momento, el panorama podría haber terminado en un infarto. Finalmente, los médicos procedieron a colocarle un stent para resolver el problema.

El especialista explicó que la obstrucción se debía a una pequeña placa acumulada. Desde joven convive con un diagnóstico de colesterol hereditario, lo que lo obliga a un control constante. “Con el paso de los años se van sumando placas en las arterias. A veces se estabilizan, pero otras pueden generar complicaciones”, detalló sobre su cuadro clínico.

Durante la emisión de Cuestión de peso, su hijo Adrián Cormillot sumó detalles sobre la operación, describiendo las placas de ateroma como pequeñas formaciones de grasa que, en ocasiones, se desprenden y complican la circulación. Además, aclaró cómo funciona el stent: un tubo que mantiene abierta la arteria obstruida para garantizar el flujo sanguíneo.

El mensaje más alentador llegó de la mano de Adrián Cormillot, quien reveló que los médicos encontraron el resto del corazón de su padre en excelente estado, al punto de compararlo con el de una persona mucho más joven. Esta noticia llevó tranquilidad a la audiencia y a los seguidores del reconocido nutricionista.

Tras la operación y la colocación del stent, Alberto Cormillot recibió el alta médica. No obstante, deberá continuar con estudios de control y cumplir un estricto tratamiento anticoagulante en las próximas semanas para evitar complicaciones. Con calma y cuidado, el especialista afronta esta nueva etapa de recuperación.