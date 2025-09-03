Evelyn Botto reveló los detalles de su encuentro íntimo con Fede Bal: “Tuvimos una salida y…”

En las últimas horas, Evelyn Botto decidió romper el silencio y hablar sin rodeos sobre las versiones que la vinculan sentimentalmente con Federico Bal. La periodista aclaró cómo fue su vínculo con el actor y dejó en claro que no existe ningún romance en marcha, pese a las especulaciones que circulaban en los medios.

Durante una entrevista con el programa Sálvese Quien Pueda, Evelyn Botto eligió poner fin a los rumores y lo hizo con un tono entre serio y humorístico. “Si yo quisiera volver a tener una salida… la verdad que, si alguien va a estar sacando una foto para mandársela a ustedes y que ustedes me vengan a buscar con un móvil, yo quiero cabecear ese árbol”, expresó, dejando entrever lo incómodo que resulta ser perseguida por la prensa.

Lejos de alimentar el misterio, la periodista fue contundente. “La verdad es que no dan ganas. Están hablando de romance y hay tantos grises en el medio, hay un mundo”, señaló. Con estas palabras buscó transmitir que el vínculo con Fede Bal no tiene el peso que algunos intentan darle desde afuera.

Evelyn Botto reconoció que compartió un momento con el hijo de Carmen Barbieri, pero lo enmarcó en algo casual, sin mayor trascendencia. “No hay mucho más, tuvimos una salida y no hay mucho más”, remarcó, desactivando la posibilidad de que se trate de una historia de amor en desarrollo.

En la misma línea, destacó que tanto ella como Fede Bal están solteros y que no existe ninguna clase de compromiso. “Estamos los dos solteros. Él está soltero, yo estoy soltera, y no hay ningún tipo de obligación, exclusividad. Cada uno puede hacer lo que quiera”, dijo con firmeza.

Sus declaraciones también dejaron al descubierto el costado más incómodo de la exposición mediática. Para Evelyn Botto, la idea de vivir un vínculo bajo la mirada constante de las cámaras es poco atractiva y hasta desgastante. “¡Cálmense!”, pidió entre risas, buscando bajar la intensidad de las especulaciones.

De esta manera, la periodista marcó distancia entre lo que sucedió en esa salida y lo que los rumores intentaron instalar. La aclaración, hecha en primera persona, buscó cerrar un capítulo mediático que ya llevaba varios días circulando.

Aunque las versiones de romance seguirán dando que hablar, Evelyn Botto fue clara: compartió un encuentro con Fede Bal, pero no hay relación en curso ni planes de iniciarla. Con humor y sinceridad, desmintió lo que muchos creían y defendió su derecho a vivir en libertad, lejos de etiquetas y titulares apresurados.

