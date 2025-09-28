¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 28 de Septiembre, Neuquén, Argentina
TERRIBLE

Echaron a Robertito Funes de la marcha por el triple crimen en Varela: el video y su descargo

Así fue cómo echaron a Robertito Funes de la marcha por el triple crimen de Florencio Varela y el periodista lanzó su descargo muy caliente.

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 09:57
Captura: Pablo Cuarterolo - Fotógrafo de Perfil

Lo que debía ser una movilización pacífica frente al Congreso en reclamo de Justicia por el triple femicidio de Florencio Varela terminó con un episodio inesperado que tuvo como protagonista a Robertito Funes Ugarte. El periodista de LN+ fue increpado por un grupo de manifestantes y terminó retirándose del lugar en medio de gritos y agresiones.

La marcha había sido convocada el sábado 27 de septiembre para exigir respuestas tras el asesinato de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Las jóvenes habían desaparecido el viernes 19 de septiembre en La Matanza y, días después, fueron encontradas sin vida en una vivienda ubicada en Jáchal y Chañar, donde se había detectado la última señal del celular de una de ellas. La conmoción por el caso movilizó a cientos de personas hasta la Plaza Congreso.

En medio de ese escenario de dolor y reclamos, Robertito Funes Ugarte intentaba realizar su cobertura periodística cuando fue apartado de manera violenta por un grupo de mujeres encapuchadas y algunos fotógrafos. Según quedó registrado en las imágenes, uno de los insultos que se escuchó en ese momento fue: “Nos dan vergüenza los gays”, lo que generó aún más repudio en redes sociales.

Horas después, el propio periodista utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores y dar su versión de los hechos. “Les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir, a insultar, después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia con los otros medios”, explicó en un video.

Lejos de quedarse en la anécdota, Robertito Funes Ugarte describió cómo se desarrolló la situación: “De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres insultándome, periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer de la comunidad LGTB que me empujó y me arañó”.

Finalmente, cerró con un mensaje crítico hacia los agresores: “Lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco, donde tres mujeres fueron asesinadas. Vinimos a cubrir la marcha para LN+, y otra vez la violencia se infiltró. Los violentos, los de siempre, que nunca faltan, que empezó pacífica y terminó con este enfrentamiento innecesario”.

