Stefi Roitman y Nico Furtado juntos: el video filtrado de su encuentro secreto en Madrid

En los últimos días, un video difundido en redes sociales se convirtió en el centro de la atención mediática. Las imágenes muestran a Stefi Roitman recorriendo las calles de Madrid, donde coincidió con Nico Furtado, lo que rápidamente generó especulaciones en torno a un supuesto encuentro secreto.

El registro fue compartido por la influencer Magalí Sica, conocida por exponer a diversas celebridades en situaciones similares. En esta ocasión, la escena captada despertó curiosidad ya que, aunque no hay un plano donde ambos aparezcan juntos, se los vincula a partir de la coincidencia en el lugar y la hora.

Stefi Roitman fue filmada ingresando a una pastelería y saliendo con una bolsa en la mano, mientras se aseguraba que Nico Furtado estaba en la misma calle. Para algunos, la falta de evidencia directa restó fuerza a la versión, pero eso no impidió que el video se viralizara y quedara instalado en la conversación pública.

El comentario de Magalí Sica fue todavía más picante. En tono irónico, señaló que la actriz y el actor son “muy amigos” y que disfrutan de tomar café juntos en Madrid, incluso enviando un mensaje con nombre propio a Ricky Montaner, esposo de Stefi Roitman. Esa frase fue suficiente para que el tema estallara en plataformas digitales.

Más allá de los rumores, la actriz habló días atrás sobre su vida en pareja con Ricky Montaner durante la alfombra roja de los Premios Platino, también en la capital española. Allí, frente a las cámaras, se mostró contundente y expresó que sigue profundamente enamorada y feliz, aunque admitió que la distancia por cuestiones laborales a veces se hace sentir.

En la misma entrevista reveló que pasó varias semanas en Buenos Aires sin su marido, debido a que él se encontraba de gira musical. Sin embargo, destacó el esfuerzo mutuo por sostener la relación y remarcó la energía y constancia de Ricky en sus proyectos artísticos y personales.

Consultada sobre cómo atraviesan la distancia, Stefi Roitman subrayó la importancia de la comunicación. Videollamadas, fotos y pequeñas anécdotas compartidas son, según ella, las claves que los mantienen conectados en medio de agendas cargadas y kilómetros de por medio.

Finalmente, conmovida, recordó el momento de su casamiento, un instante que guarda como uno de los más importantes de su vida. Al evocar esa imagen, dejó en claro que, más allá de las especulaciones externas, la relación con su esposo continúa siendo un pilar fundamental en su presente.



