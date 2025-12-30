El Gobierno nacional oficializó la declaración de Emergencia y Desastre Agropecuario en la provincia de Neuquén debido a una intensa sequía que afecta la región. La medida fue adoptada mediante la Resolución 2123/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.



Esta decisión establece que la emergencia tendrá vigencia desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. El organismo evaluó la crítica situación remitida por el Ejecutivo provincial a través del decreto 1303/2025.



La declaración alcanza a toda la actividad productiva agropecuaria de Neuquén, con la excepción de los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia, que quedan excluidos de esta normativa.



Los sectores habilitados para acceder a los beneficios contemplados por la Ley 26.509 son las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas. Para ello, los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de Neuquén que acredite que sus predios están incluidos dentro del área en emergencia o desastre.



Por otro lado, las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), serán responsables de implementar los mecanismos para que los productores reciban las asistencias y beneficios legales correspondientes, tanto impositivos como financieros.



Finalmente, el ciclo productivo en las zonas declaradas en emergencia se considerará finalizado oficialmente el 30 de junio de 2026, fecha en la que concluirá también la vigencia de la resolución.



A mediados del 2025, Neuquén ya había advertido sobre un verano con escasez de lluvias en todo el territorio, en el marco de una profunda ola de calor que atraviesa una buena parte del país.



Con un pedido formal, la Sociedad Rural de Neuquén junto a una organización de productores del centro provincial pidió al Gobierno por la declaración de la emergencia, junto a otras medidas paliativas en un contexto de lluvias disminuidas y bajos caudales en los arroyos.