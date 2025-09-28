Viviana Colmenero explotó en vivo y abandonó el programa de Luis Ventura: el video

Lo que debía ser una entrevista distendida sobre la vida actual de Viviana Colmenero terminó convertido en un escándalo televisivo. La ex campeona de Gran Hermano 2003 visitó el ciclo Secretos Verdaderos, que conduce Luis Ventura en América, y terminó levantándose en medio de un ataque de furia por el material que pusieron al aire al inicio de la charla. El episodio dejó al conductor sorprendido y obligado a pedir un corte abrupto.

La entrevista había comenzado con un tape de presentación. Pero lejos de ser un repaso amable por su carrera, se trataba del casting que Colmenero había grabado en 2003 para ingresar al reality, donde mencionaba episodios de su vida vinculados a la prostitución. Ese detalle desató la ira de la invitada, que había pedido expresamente que no se tocara ese aspecto de su pasado.

“Cuando me invitaron a tu programa yo acepté inmediatamente porque los aprecio y te valoro, pero le dije a Alicia Pedrelli que por favor eviten tratar el tema de un pasado que ya superé hace años, que eviten nombrar la palabra prostitución o trabajadora sexual como algo referido a mi pasado y lo primero que veo es el casting”, lanzó Viviana Colmenero, visiblemente alterada.

Luis Ventura intentó calmarla, pero el ida y vuelta se volvió cada vez más tenso. “Esto lo mandaste vos hace un ratito”, le dijo el conductor. “No, yo esto no lo mandé, ni yo lo tengo”, replicó la ex Gran Hermano, que insistió en que fue un video privado y nunca destinado a la difusión.

Con dureza, Colmenero agregó: “Yo tengo 53 años y tengo una resiliencia, un trabajo terapéutico hecho hace muchísimos años y la verdad es que ustedes con este casting me están cosificando nuevamente y más con lo que está sucediendo recientemente. Yo no soy la persona indicada para quedar pegada a la palabra prostitución o trabajadora sexual. ¿Sabés por qué? Porque yo nunca lo fui”.

El descargo fue todavía más lejos. “Me puse la bandera de que no hay que estigmatizar, que no hay que discriminar ni cosificar. Me tendrían que haber pedido permiso para ponerlo. Esto es sensacionalismo… ustedes no saben todos los años que yo tuve que trabajar para superarme a mí misma y dejar atrás el estigma”, expresó la ex campeona de Gran Hermano.

Ni las disculpas de Luis Ventura lograron frenar la tensión. “Está bien, pero esto le refrescó la memoria a la gente. No hace falta pasar ese video porque la gente sabe perfectamente quién soy. Ese perjuicio que tienen en la sociedad”, insistió Colmenero. En ese momento, su hijo Ciro llegó a comunicarse con ella preocupado por lo que veía en televisión.

El clima en el estudio era insostenible. Cora Debarbieri intentó bajarle el tono al conflicto, pero la respuesta fue terminante: “No, yo no tengo por qué contar nada…”. Y acto seguido, la ex GH lanzó: “Me trajeron engañada acá. Yo me voy a levantar y me voy a ir. Este es el problema que tuve siempre con los medios… jamás me respetaron. Siempre me quisieron tener con el título pegado acá, en la frente… Yo soy la única persona decente en los medios del espectáculo, porque el medio es una real mierd*”.

Ante semejante cruce, Luis Ventura tomó la decisión más drástica: interrumpió la entrevista y pidió ir a un corte. “Vamos al corte. Cortame y listo. Basta”, exclamó, cerrando de golpe un encuentro que había comenzado con expectativas y terminó en un verdadero escándalo televisivo.