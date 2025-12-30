Durante un patrullaje preventivo realizado en el sector oeste de la ciudad de Neuquén, personal de la Comisaría 12 de Valentina Norte encontró una motocicleta de alta cilindrada abandonada en la vía pública. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, alrededor de las 5, en la intersección de las calles Lago Viedma y Beatriz Guido, donde los efectivos realizaban recorridos de rutina.

Al observar la moto en aparente estado de abandono sobre la cinta asfáltica, los agentes procedieron a consultar en los sistemas internos de seguridad. Fue entonces cuando confirmaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente, vinculado a un robo previamente denunciado.

Se trata de una QJ Motors, modelo SRV 300, con un valor de entre 8 y 9 millones de pesos.

Ante esta confirmación, se activaron los protocolos correspondientes, y la moto fue trasladada a la Comisaría 12 de Valentina Norte, donde quedó secuestrada de manera preventiva bajo cadena de custodia.