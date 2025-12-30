Un hombre acusado de robar con el mismo modus operandi una óptica y un pet shop en la calle Belgrano de la capital neuquina continuará detenido tras una decisión de la jueza Carina Álvarez.

En una audiencia realizada este lunes en la Ciudad Judicial, el asistente letrado Luciano Vidal solicitó la prórroga de la prisión preventiva por dos meses más, medida que fue avalada por la magistrada debido a la existencia de riesgo de fuga y la reincidencia del imputado en delitos similares.

El acusado, identificado como D.A.R., está imputado por dos robos cometidos en septiembre y octubre de este año. El primer robo ocurrió el 4 de septiembre, cuando el imputado ingresó a una óptica en la calle Belgrano, donde, utilizando guantes y un barbijo, simuló portar un arma de fuego, intimidó a la empleada y la encerró en el baño, para luego sustraer dos notebooks, un celular y U$D 100 en efectivo.

El segundo hecho sucedió el 3 de octubre en un pet shop de la misma calle, donde repitió la misma maniobra: amenazó a la vendedora, la encerró en el baño y robó artículos de gran valor, incluyendo $400.000 en efectivo y varios productos para mascotas.

Las investigaciones realizadas por personal del Departamento de Delitos de la Policía de Neuquén, basadas en registros de cámaras de seguridad, lograron vincular al imputado con los robos. Como resultado, realizaron un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron varios de los objetos sustraídos, lo que permitió avanzar en la acusación.

D.A.R. había sido condenado previamente por hechos similares, por lo que, en caso de ser nuevamente hallado culpable, deberá cumplir una pena efectiva.