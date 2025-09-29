Rafo Grin presentó su nuevo proyecto musical tras su viaje a Uruguay: “Solo Música”

Rafo Grin se prepara para una nueva etapa artística con “Solo Música”, un espectáculo que propone un recorrido íntimo por todas las influencias que marcaron sus 32 años de trayectoria, desde el blues, el rock y el folk hasta las músicas populares rioplatenses. Aunque el título sugiere una propuesta solista, no estará completamente solo.

El guitarrista neuquino pasó por el programa "La noche cae, la radio se enciende", que se emite por AM550, donde compartió detalles de su enriquecedor viaje musical a Uruguay y presentó su nuevo proyecto escénico: “Solo Música”. Durante la entrevista, Grin habló sobre los cinco meses que vivió en Montevideo desde octubre de 2024, donde se sumergió en la cultura musical local, compartiendo escenario con referentes como Eduardo Mateo, Rubén Rada, Jaime Ross, Fernando Cabrera y Jorge Drexler, entre otros. A esta experiencia la definió como un “autoseminario de música montevideana”, en el que exploró profundamente los sonidos del candombe, la murga y la canción rioplatense.

Durante su estadía, recorrió barrios emblemáticos como Barrio Sur, Palermo y Cordón, asistiendo a las comparsas callejeras y participando como espectador del Concurso de Carnaval 2025, una vivencia que, según comentó, lo marcó profundamente. A su regreso, comenzó a interpretar junto a su trío un repertorio de compositores uruguayos, al tiempo que continuó desarrollando su unipersonal, donde fusiona temas propios de sus cuatro discos con versiones de artistas de la música popular de Argentina y Uruguay. Lo acompañarán ABY, además de músicos invitados como Ayelén (chello), Sharko (guitarra eléctrica), Christian Callejón (teclado), Mati Pérez (tambor repique) y Marcelo Fuentes (tambor piano).

“Elijo no imitar a nadie. Creo que, naturalmente, mi música suena a este guitarrista que viene del rock y del blues, pero que a lo largo de los años ha ido explorando y seguirá explorando otros géneros”, finalizó.