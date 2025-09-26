Neuquén celebra la primavera con arte, música y propuestas para toda la familia

Este fin de semana, la ciudad de Neuquén se llena de color y creatividad con múltiples actividades culturales para todas las edades. Con la llegada de la primavera, espacios culturales municipales abren sus puertas con talleres, música en vivo, exposiciones y actividades al aire libre pensadas para disfrutar en comunidad. Dentro de la agenda del sábado 27 y domingo 28 de septiembre, con propuestas libres, gratuitas y sin inscripción previa se destacan:

Kermés Cultural de Primavera en Casa de las Bombas

El Centro Cultural Casa de las Bombas (Bolívar 681) será sede de una Kermés Cultural de Primavera, entre las 15 y las 19, con presentaciones artísticas y talleres para todas las edades.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar las muestras de los talleres de Promoción Escolar y la participación de los Talleres de Movimiento Creativo. Además, habrá presentaciones musicales de los talleres de guitarra, charango, ukelele y canto.

Para los más chicos y el público general, habrá espacios de pintura con atriles, mesas de arte creativo y un rincón de experimentación artística, promoviendo el juego y la expresión.

Inicia el ciclo "Afuera hay Sol" en la Sala Emilio Saraco

El domingo de 17 a 19, en el exterior de la Sala de Arte Emilio Saraco (Av. Olascoaga y vías), comenzará el nuevo ciclo “Afuera hay Sol”, una propuesta mensual que seguirá hasta abril, con actividades artísticas al aire libre pensadas para compartir en familia.

Entre las propuestas de esta primera edición: se realizará entrega de semillas y taller “Mini Huerterito”: a cargo del área de Transformación Productiva y Agricultura Urbana. Las familias podrán llevarse kits de semillas primavera/verano y participar de una actividad práctica para comenzar su propia huerta en casa. Además habrá espacios de creación y experimentación artística: Taller de origami para niños y niñas de 9 años en adelante. Espacio de creaciones en papel y pintura con elementos no convencionales, destinado a infancias desde los 3 años.

Ambas actividades forman parte de la programación cultural impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, que busca promover espacios de encuentro, participación y expresión artística para los vecinos y vecinas de la ciudad. Con el buen clima como aliado, la invitación es a disfrutar de estos espacios públicos y gratuitos que celebran la llegada de la primavera con arte, música y creatividad para todas las edades.